Inter, Inzaghi riabilita Frattesi: lui al posto di Barella la novità contro lo Sparta

Nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Praga il tecnico annuncia a sorpresa che l’ex Sassuolo potrebbe giocare titolare. Poi fa chiarezza sulla situazione di Acerbi

E pace fu tra Simone Inzaghi e Davide Frattesi. O, almeno, è la pace che sta cercando di costruire il tecnico dell’Inter, dopo che la cessione alla Roma chiesta dal centrocampista non si è concretizzata: nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Sparta Praga l’allenatore ha annunciato che Frattesi potrebbe sostituire Barella.

La storia è nota: Davide Frattesi aveva chiesto all’Inter di essere ceduto nel mercato di gennaio perché poco utilizzato da Simone Inzaghi, il club aveva detto di essere disposto a vendere il suo cartellino alla Roma (la società a lui più interessata) a patto che arrivasse un’offerta da 45 milioni di euro. Offerta che non è arrivata, almeno finora. L’Inter, dunque, ha ora il problema di reinserire Frattesi in gruppo e nelle rotazioni del proprio centrocampo, per evitare di tenere un giocatore scontento nello spogliatoio, oltre che di andare incontro a una svalutazione del suo valore di mercato.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con lo Sparta Praga Simone Inzaghi, abile gestore del gruppo nerazzurro, ha fatto la prima mossa per il pieno recupero di Frattesi. “Si è allenato molto bene negli ultimi due giorni – ha dichiarato Inzaghi -. Con l’Empoli è venuto in panchina, non si era allenato nei due giorni precedenti e non era disponibile”.

Poco dopo, però, Inzaghi ha sorpreso la platea di giornalisti annunciando che Frattesi potrebbe anche scendere in campo da titolare domani contro lo Sparta Praga. “Ieri e oggi Davide ha fatto talmente bene che sto decidendo se farlo partire dall’inizio o meno – ha confessato Inzaghi -, se partire con lui o con Barella, che gioca da titolare da 7 partite consecutive. Sto valutando, se non giocherà ci darà una mano in corsa: negli ultimi due giorni ha lavorato bene ed è voluto stare con noi anche se non era al meglio”.

Il tecnico ha poi chiuso il discorso sul centrocampista facendo intendere che la situazione all’interno dello spogliatoio dell’Inter è sotto controllo. “Frattesi è sereno, al netto di tutto quello che si dice, e vederlo lavorare come ha fatto negli ultimi giorni mi lascia ben sperare a partire da domani”, ha detto Inzaghi.

In conferenza, inoltre, Inzaghi ha fatto chiarezza sulle condizioni di Francesco Acerbi: il difensore sembrava sul punto di rientrare, ma per motivi precauzionali salterà almeno altri due incontri. “Acerbi sta lavorando bene, sembrava sul punto di poter rientrare già domenica con l’Empoli, però non riesce ancora a spingere al massimo e non abbiamo voluto forzare – ha spiegato Inzaghi -. Non ci sarà per questa e per Lecce, farà ancora un lavoro supplementare: ha bisogno di lavorare in solitaria, ma sono tranquillo. È un giocatore importantissimo per noi”.