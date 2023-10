Sporting-Atalanta, dove vedere la partita di Europa League: info, orario e formazioni

La Dea vuole confermarsi dopo il successo all'esordio: in Portogallo sfida per il comando della classifica del gruppo D di Europa League

04-10-2023 16:30

Calcio d’inizio previsto per le ore 18:45 allo “Estádio José Alvalad” di Lisbona per Sporting Lisbona-Atalanta, valida per la seconda giornata della fase a gironi (gruppo D) della UEFA Europa League 2023/2024.

La vittoria per 2-0 contro il Rakow ha permesso ai nerazzurri di Gasperini di volare al comando della classifica in condominio con lo Sporting, che battuto 2-1 in trasferta lo Sturm Graz.

Dove vedere Sporting-Atalanta in diretta Tv e streaming online

Il match Sporting-Atalanta, in programma alle ore 18:45 ora italiana all’Estádio José Alvalad sarà trasmesso in diretta tv su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252).

Il confronto tra Sporting Lisbona e Atalanta sarà visibile anche in diretta streaming online su DAZN, con la possibilità di selezionare la finestra del singolo evento o la sezione dedicata a “Zona Gol. L’app di DAZN, oltre ad essere facilmente scaricabile su smartphone e tablet, è presente anche su una comune smart Tv e nella Home di SkyQ, per gli abbonati che possono disporre dei due abbonamenti di riferimento.

Come di consueto, servizio streaming attivo su Sky Go e NOW Tv, piattaforme di proprietà di Sky che metteranno a disposizione dei loro clienti i main events inseriti nel palinsesto satellitare. Non è prevista diretta Tv in chiaro su TV8.

Le probabili formazioni di Sporting-Atalanta

L’Atalanta di Gasperini proverà a far male ai portoghesi sfruttando la qualità di Koopmeiners e De Keteleare allo spalle dell’unica punta Lookman. In difesa davanti a Musso spazio a Toloi, Djimsiti e Kolasinac mentre saranno chiamati a presidiare le corsie laterali Zappacosta e Ruggeri. De Roon ed Ederson saranno gli interni di centrocampo.

Gian Piero Gasperini sa che il match può delineare in maniera nette le gerarchie in classifica dando uno slancio determinante per la qualificazione al prossimo turno. Dall’altra parte del campo c’è una squadra che ha grande esperienza europea, attesa col modulo 4-2-3-1, che Amorim un tecnico di cui si dice un gran bene dovrebbe adottare per cercare di proporre il classico calcio portoghese fatto di tecnica, fraseggi, possesso di palla e improvvise verticalizzazioni. Servirà la miglior Atalanta per superare indenne un importante esame di maturità.

Sporting-Atalanta, le probabili formazioni

SPORTING (4-2-3-1): Adan; Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio; Hjulmand, Morita; Santos, Edward, Paulinho; Goncalves. All.: Amorim.

Adan; Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio; Hjulmand, Morita; Santos, Edward, Paulinho; Goncalves. All.: Amorim. ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

