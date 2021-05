Sprofondo Juve, tifosi delusi: Ora basta, andate via tutti

Un incubo. Lo spareggio Champions col Milan si chiude con una disfatta per la Juventus, che ora vede affievolirsi le speranze di approdare alla prossima edizione della coppa continentale più importante. Più delle minacce di Ceferin, sono le prestazioni della squadra di Pirlo ad allontanare la Vecchia Signora dall’Europa che conta. E sui social si scatenano i processi.

Juve, primo tempo da incubo

Critiche e mugugni già dopo pochi minuti di gioco. “È un anno che dopo ogni partita penso che peggio non si può fare e invece ogni partita è sempre peggio della precedente”, scrive con amarezza un tifoso su un gruppo Facebook. “Nessun gioco, tattica, tecnica zero. Mai vista una Juve così. Ma come si può dare una squadra di questo calibro a Pirlo con zero esperienza: non sa leggere una partita”, è un altro commento senza appello. Poi, dopo il gol del vantaggio del Milan firmato da Brahim Diaz: “Meglio così, piazza pulita bisogna fare, a partire da chi ha messo su questa pseudo rosa”.

Juve, Szczesny croce e delizia

A spianare la strada al Milan è un’incredibile uscita a vuoto di Szczesny, che finisce nel mirino dei tifosi: “Tutti a parlare di Donnarumma per una settimana e poi la sciocchezza la fa Szczesny…”. Un altro supporter è categorico: “Comunque il prossimo che sento: ‘Eh ma Buffon è vecchio, eh ma Buffon è finito’. Teniamoci Szczesny allora!!! È da Porto-Juve che sta facendo ridere!!! Come fai a fare un’uscita del genere e con il pugno a fare l’assist all’avversario?!? Dai”. Un altro ironizza sui commentatori Sky: “Volevo sapere dal telecronista e dall’aiutante telecronista se a Szczesny lo vuole sempre mezza Premier League o addirittura tutta?”. Poi però il portiere polacco si riscatta parando il rigore di Kessié: “E poi continuano a criticarlo. Bah. Una certezza Szczesny“, scrive polemico un fan.

Juve-Milan, il finale è da incubo

Nonostante la prodezza di Szczesny, la Juventus non dà mai realmente l’impressione di poter raddrizzare la partita. E va incontro a una sconfitta mortificante nel punteggio e dalle ripercussioni pesanti in classifica. “Voglio solo una cosa: la fine di questa stagione di m…”, è l’amara osservazione di un tifoso deluso. “Adesso basta, via tutti. Siete tutti responsabili della stagione più mortificante della storia recente bianconera”, è un altro commento indignato. “Manco il vantaggio nel doppio confronto sono riusciti a tenere. Indegni”, infierisce un altro supporter.

SPORTEVAI | 09-05-2021 22:38