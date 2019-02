Stellone se la prende con l'arbitro

Il Palermo è uscito sconfitto dalla trasferta di Crotone con un netto 3-0.

Il tecnico dei rosanero, Roberto Stellone, ha dichiarato in conferenza stampa: “Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà e non siamo riusciti a giocare il nostro calcio. Nel secondo abbiamo fatto meglio e abbiamo avuto qualche occasione”.

Sull’operato dell’arbitro: “Peccato per l’arbitraggio che ci ha negato un rigore e non ha visto la punizione sul secondo gol del Crotone. Dobbiamo analizzare gli errori commessi, specialmente nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo giocato meglio ed è un peccato per aver perso la gara e il secondo posto”.

SPORTAL.IT | 26-02-2019 23:55