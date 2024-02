Super Napoli col Sassuolo, Calzona: "Osi, Kvara e la rimonta Champions". E arriva il tweet di ADL

Napoli senza freni al Mapei Stadium. Calzona: "La mia squadra come quella di Spalletti? Lui ha fatto qualcosa di ineguagliabile". De Laurentiis si complimenta per "il risveglio"

28-02-2024 20:45

Reggio Emilia si tinge d’azzurro. Al Mapei Stadium va in scena il Napoli show: sei gol al Sassuolo, di cui tre a firma di Osimhen e due (più un assist) di Kvara. La squadra di Ciccio Calzona, al primo successo, vince e convince. Si ripropone con veemenza per i piani più nobili della classifica. E guarda al Barcellona con ritrovata fiducia.

Sassuolo-Napoli 1-6, partenopei scatenati: l’analisi di Calzona

Al Mapei Stadium è sembrato di rivedere il Napoli di Luciano Spalletti che ha (stra)vinto lo scudetto 33 anni dopo l’ultima volta. Un uragano. “Dal primo giorno questi ragazzi mi hanno dato il massimo – ha commentato mister Calzona ai microfoni di Dazn -. Ho visto disponibilità totale, voglia di allenarsi e stare insieme: tutti segnali che mi fanno ben sperare. La squadra viene da una stagione difficile e non è facile scrollarsi di dosso scorie negative: ci vuole tempo. Ma è salita l’intensità, anche grazie a un’alta qualità degli allenamenti. I ragazzi hanno voglia di migliorare la situazione attuale”.

Osimhen e Kvara tornano a far sognare i tifosi: il commento di Calzona

Cinque gol in tre partite nell’arco di una settimana per Osimhen, che a Reggio Emilia ne ha messi a referto tre. Doppietta da urlo più un assist per Kvaratskhelia. La coppia da sogno del Napoli riprende a incantare. “Victor sta tornando sui suoi livelli. Non aveva grande condizione perché la Coppa d’Africa è dura per i calciatori – ha detto Calzona -. Anche Kvara viene da un momento difficile, ma oggi ha dimostrato il giocatore che è. Tutti e due si sono messi a lavorare a testa bassa. Non sono un pazzo a privarmi di calciatori di questa caratura, ma pure chi sta fuori mi ha fornito risposto importanti in queste tre partite”.

Napoli, rimonta Champions possibile? Ecco cosa ne pensa l’allenatore

Col successo nel recupero della 21a giornata il Napoli si è portato a -8 dal Bologna quarto in classifica. E alle porte si configura un ciclo terribile di cinque partite, ritorno degli ottavi di Champions col Barcellona compreso. “A questo punto dobbiamo pensare partita per partita. È vero, ci attende un calendario importante ma il Napoli è una squadra importante. Bisogna fare più punti è possibile e cullare un minimo di speranza. Poi vediamo a fine anno dove siamo arrivati” afferma l’allenatore partenopeo. “Questo Napoli simile a quello scudettato? Ciò che ha fatto Spalletti è qualcosa di ineguagliabile. Io cerco di proporre un calcio semplice, chiedo ordine e lo stiamo trovando. Dobbiamo continuare su questa squadra e migliorare. Perché c’è tanto da migliorare”.

Napoli, via Twitter esulta anche Aurelio De Laurentiis

Il 6-1 al Sassuolo convince anche Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro esulta nel suo stile: via Twitter. “Complimenti alla squadra per questo bel risveglio!” ha scritto ADL, che spera di aver fatto centro al terzo tentativo. Calzona dopo Mazzarri e Garcia: il Napoli visto al Mapei Stadium ha messo tutti d’accordo.