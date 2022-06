Superlega, ecco quando deciderà la Corte Ue: cosa rischia la Juventus

03-06-2022 14:19

Si avvicina l’ora della verità per Superlega e Uefa. Sono state infatti decise le date dell’udienza presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a esprimersi sul ricorso presentato dal giudice del tribunale commerciale di Madrid, Manuel Ruiz de Lara, a proposito della “posizione di monopolio” di Uefa e Fifa nell’organizzazione delle competizioni calcistiche. Il verdetto potrebbe ridisegnare tutto lo scenario del calcio europeo e mondiale. O lasciare tutto così com’è. L’11 e il 12 luglio

Superlega-Uefa: ecco su cosa deve pronunciarsi la Corte di Giustizia UE

Corte di giustizia europea si dovrà pronunciare sulla posizione della Uefa come organizzatore della attività calcistica in Europa. La tesi dei club interessati si basa sul fatto che l’organismo guidato da Aleksander Ceferin abbia il monopolio del calcio europeo. La corte, infatti, dovrà dire se veramente esista Come scrive il quotidiano La Repubblica, “lasi dovrà pronunciare sulla posizione della Uefa come organizzatore della attività calcistica inLa tesi dei club interessati si basa sul fatto che l’organismo guidato daabbia il monopolio del calcio europeo. La corte, infatti, dovrà dire se veramente esista l’abuso di posizione dominante contestato dalla Superlega alla Uefa e se lo utilizzi impedendo ad altri di organizzarsi diversamente”.

Le ragioni della Superlega e quelle di Ceferin: chi la spunterà in giudizio?

Superlega (che ormai comprende solo Real Madrid, Barcellona e Juventus), citata dal quotidiano spagnolo As, si è espressa in questo modo: “La questione è ben sollevata dal punto di vista legale e confidiamo che alla fine arriverà una sentenza che può invertire l’ordine del calcio e spezzare il monopolio della Uefa con la Champions League“. All‘Uefa, però, sono certi di spuntarla: “Non vediamo l’ora di poter esporre le nostre argomentazioni davanti ai giudici”. Il Uefa. Entrambi gli schieramenti sono sicuri di spuntarla. Una fonte della(che ormai comprende solo), citata dal quotidiano spagnolo As, si è espressa in questo modo: “La questione è ben sollevata dal punto di vista legale e confidiamo che alla fine arriverà una sentenza che può invertire l’ordine del calcio e spezzare il monopolio dellacon la“. All, però, sono certi di spuntarla: “Non vediamo l’ora di poter esporre le nostre argomentazioni davanti ai giudici”. Il ragionamento di Nyon è semplice: potete organizzare tutti i tornei che volete, solo che chi vi partecipa poi non può giocare competizioni

All’Uefa il primo round: revocate le misure cautelari concesse nel 2021

Ceferin: lo scorso 21 aprile, infatti, la nuova giudice del tribunale commerciale di Madrid, Sofia Gil, ha Uefa: a decidere a Lussemburgo saranno 27 giudici, uno per ogni paese membro dell’Unione Europea, istituzione che si è già espressa fermamente contro la Super League. Una prima partita in tribunale, per la verità, si è già giocata e a spuntarla sono stati gli avvocati di: lo scorso 21 aprile, infatti, la nuova giudice delha annullato le restrizioni imposte dal collega Ruiz de Lara “perché non c’è la minima prova che la minaccia e l’irrogazione di sanzioni ai tre club comporti l’impossibilità di realizzare il progetto, che è finanziariamente autonomo” e perché i club “erano perfettamente consapevoli delle possibili conseguenze”. Altro punto a favore dell’: a decidere asaranno 27 giudici, uno per ogni paese membro dell’, istituzione che si è già espressa fermamente contro la

Uefa vs Superlega: cosa rischia la Juve in caso di bocciatura del ricorso?