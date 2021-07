Surf, Leonardo Fioravanti: "Mi sento al 100%"

Leonardo Fioravanti prova a stupire. Il surfista azzurro, ripescato dopo la defezione del sudafricano Jordy Smith, va a caccia di una medaglia a tokyo 2020 “Le onde in questi ultimi tre giorni sono state abbastanza divertenti, molto piccole ma divertenti. La cosa bella è che per le gare arriverà una grande mareggiata, quindi le condizioni saranno completamente diverse. Il posto è bello, il Giappone è un posto incredibile come i giapponesi, la struttura, le regole”.

“È tutto una cosa unica. Non vedo l’ora di partecipare domani alla cerimonia a rappresentare l’Italia e fare il fuoco. Per far vedere a tutti che siamo italiani e fieri di rappresentare l’Italia, poi tornare qui e partire con il lavoro. La preparazione al momento è perfetta, mi sento più che in forma, le tavole vanno benissimo. È tutto pronto, ci siamo”, le parole all’Ansa.

OMNISPORT | 22-07-2021 20:20