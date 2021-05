Svezia, a Euro 2020 orfana di Ibra si punta tutto su Kulusevski

La Svezia è inserita nel gruppo E con Spagna, Slovacchia e Polonia. Come al solito la nazionale scandinava punterà a fare da rognoso incomodo in un girone che ha le sue gerarchie ben evidenti. Il ct Andersson ha convocato 26 giocatori, ma non Ibrahimovic infortunatosi in campionato.

Senza il suo vecchio fuoriclasse i gialloblu punteranno tutto su organizzazione di gioco e corsa. Tantissimi i giocatori che giocano o hanno giocato nel campionato italiano, su tutti lo juventino Kulusevski e il bolognese Svanberg. Ma in rosa anche il talento di Forsberg e la forza di Lindelof in retroguardia.

Portieri : Johnsson, Nordfeldt, Olsen

: Johnsson, Nordfeldt, Olsen Difensori : Krafth, Lindelof, Danielson, M. Olsson, Augustinsson, Jansson, Helander, Lustig, Granqvist

: Krafth, Lindelof, Danielson, M. Olsson, Augustinsson, Jansson, Helander, Lustig, Granqvist Centrocampisti : Forsberg, Sema, Claesson, Kulusevski, Larsson, Ekdal, K. Olsson, Cajuste, Svanberg, Svensson

: Forsberg, Sema, Claesson, Kulusevski, Larsson, Ekdal, K. Olsson, Cajuste, Svanberg, Svensson Attaccanti: Berg, Isak, Quaison, Larsson

VIRGILIO SPORT | 31-05-2021 13:04