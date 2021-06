Svezia, Andersson: "Ibrahimovic ancora indietro"

Il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che non è potuto essere convocato a Euro 2020 causa infortunio: “Naturalmente ho fatto un controllo extra per vedere come sta andando la sua riabilitazione. Non ci aspettavamo di poterlo convocare, ma ho controllato per sicurezza. Non è così avanti negli sviluppi della riabilitazione”.

“L’avrei sentito a prescindere da questi forfait ma naturalmente ho colto l’occasione per controllare quando questa situazione si è presentata”.

OMNISPORT | 10-06-2021 15:28