Tamberi a Roma per il Golden Gala e...la fede: la "minaccia" della moglie Chiara in gioielleria

Gimbo rimedia allo spiacevole incidente durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi: a Roma per il Golden Gala, porta la moglie in gioielleria e...provvede.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Quel fuori programma nel corso della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, vissuta da portabandiera al fianco di Arianna Errigo, non lasciava presagire nulla di buono: e in effetti i Giochi per Gianmarco Tamberi si sono rivelati nefasti. Prima la fede smarrita nelle acque della Senna. Poi le coliche, le corse in ospedale e la finale dell’alto chiusa lontano dal podio. Almeno a una delle disavventure parigine, Gimbo è riuscito a porre rimedio. Anche perché, non l’avesse fatto, sarebbero stati guai grossi. Le “minacce” della moglie Chiara Bontempi, infatti, parlano da sole.

Tamberi a Roma tra l’atletica e lo shopping

Se Parigi val bene una messa, Roma vale un saltino in gioielleria. Così è, almeno per i coniugi Tamberi. Nella Capitale in vista del Golden Gala, il campione d’Europa e del mondo in carica ne ha approfittato per una passeggiata nelle strade dello shopping e del lusso. E qui, in una celebre gioielleria – Damiani – ha posto rimedio all’incidente di percorso del mese scorso. Sì, lo ha fatto davvero: ha portato la moglie nello store e ha preso una fede nuova.

Gimbo, Chiara e la gioielleria: il video social è virale

Lo ha lasciato intendere lo stesso Gimbo attraverso una storia su Instagram. Accompagnata da una didascalia eloquente: “Chiara mi ha incastrato”. Nel video Tamberi si mostra serio, o quanto meno serioso, e si rivolge direttamente ai followers: “Ci sono più motivi per cui siamo a Roma: uno dei motivi è che questo venerdì ci sarà il Golden Gala, quindi come già detto ci vediamo venerdì sera in Curva Sud. Ma il motivo principale per cui siamo a Roma è che…”. E mostra la gioielleria, con la moglie all’ingresso che gli indica l’entrata e si rivolge a lui con decisione: “Fila”.

Fonte: Gianmarco Tamberi Instagram

Fede e fiducia ritrovate: Tamberi punta al Golden Gala

Insomma, dopo un mesetto buono in cui Tamberi aveva girovagato senza la fede persa nelle acque della Senna, adesso tutto è stato rimesso al posto giusto. E chissà che il “nuovo” anello nuziale non possa salutare nuovi successi di Gimbo, dopo quello messo a segno in Diamond League a Chorzow, in Polonia. Tappa vinta da Tamberi con un salto a 2.32, con Gimbo che ha provato anche a saltare misure ancor più impegnative. Dopo aver recuperato fiducia e convinzione, adesso il campione marchigiano ha ritrovato la fede. Era ora.