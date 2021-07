Tamberi, la sua proposta di nozze prima di Tokyo lascia senza fiato

Tra incertezze, emergenza Covid-19 e l’impatto a livello commerciale sugli sponsor di quanto sta avvenendo attorno alle Olimpiadi di Tokyo, c’è anche spazio per l’ultima, importante gioia che Gianmarco Tamberi sta regalando ai suoi estimatori. Ancora una volta sorpresi dalla sua personalissima visione del mondo e dei tempi della vita. Tamberi ha fatto la proposta alla sua Chiara dopo 12 anni insieme.

La proposta di matrimonio di Tamberi a Chiara

“È successo tutto il 13 luglio, a Numana. Gimbo è sempre stato un romanticone pieno di sorprese, ma davvero non pensavo…”, si legge sul Corriere della Sera. Tamberi detto Gimbo, 29 anni, marchigiano, è la stella azzurra del salto in alto (2,39 è il record italiano che detiene, gli ultimi salti pre Giochi non sono stati all’altezza ma Gimbo è un animale da gara che si esalta nella lotta, nulla è perduto) e Chiara è la ragazza a cui martedì scorso, appena prima di decollare per il Giappone, ha rivolto una proposta di matrimonio eccezionale.

La sorpresa per Chiara di Tamberi

“Avevamo organizzato un aperitivo con amici e parenti per salutare Gianmarco in partenza per i Giochi, poi siamo usciti a cena da soli. Ristorante La Torre di Numana, ci andiamo dall’inizio della nostra storia, niente lasciava presagire quello che è successo. Entriamo e mi accorgo di questo tavolo stupendo, rialzato, addobbato con petali di rosa e candele”. Astuccio con l’anello, inginocchiamento da vecchio gentleman e la fatidica domanda: mi vuoi sposare? Sì, la risposta. Neanche a dirlo.

VIRGILIO SPORT | 19-07-2021 16:38