Tennis ATP 500 Pechino: Alcaraz domina Musetti e trova Ruud ai quarti

Carlos Alcaraz non lascia scampo a Lorenzo Musetti, che cede in due set (6-2 6-2) nel secondo turno del China Open, e accede così ai quarti di finale dove trova Casper Ruud

01-10-2023 17:20

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Dopo aver eliminato in due set Yannick Hanfmann all’esordio, negli ottavi di finale del China Open, torneo ATP 500 che si disputa a Pechino, Carlos Alcaraz batte nettamente (6-2 6-2) anche Lorenzo Musetti, il quale nel primo turno si era sbarazzato di Karen Kachanov. Continua così la prima tournee cinese di Carlitos, che ai quarti di finale affronterà Casper Ruud, avversario che fa affiorare bei ricordi nella mente del tennista murciano.

Tutto facile contro Musetti: 60° successo stagionale

Memore di quella finale persa ad Amburgo in tre set l’anno scorso contro Musetti, Alcaraz oggi ha messo in campo una prestazione estremamente solida, nonostante i 22 errori gratuiti a fronte dei 15 vincenti, mantenendo sempre il controllo del gioco e concedendo poche chance al proprio avversario di rientrare in partita.

Nel primo set Carlos brekka nel terzo gioco e nuovamente nel quinto Lorenzo, che prova a riaprire il parziale procurandosi due palle break nel game in cui lo spagnolo va a servire per il set. Alcaraz non si scompone e, dopo averle annullate, chiude 6-2. Nel secondo la storia cambia poco. Carlitos strappa subito il servizio al suo avversario e, dopo aver annullato l’unica palla break concessa nel set, si ripete anche nel quinto gioco, chiudendo poi il match con un secondo 6-2 in 1h e 21m totali.

A fare la differenza è stata soprattutto l’aggressività in risposta di Alcaraz sulla seconda di Musetti, con la quale ha ottenuto solo il 35% dei punti. Una prestazione praticamente perfetta quella messa in campo dallo spagnolo, che ottiene così il suo 60° successo stagionale, record personale, in 67 partite fin qui disputate. Numeri da dominatore.

Ora Ruud: quanti bei ricordi

Ad attendere Alcaraz ai quarti c’è Ruud, che oggi ha eliminato in rimonta 1-6 7-5 7-6(7) Tomas Etcheverry dopo essersi trovato sotto di un break nel set decisivo. Il tennista norvegese, che non vinceva due match consecutivi dal torneo di Amburgo disputato a luglio, sembra l’ombra del giocatore della passata stagione capace di raggiungere due finali slam e la posizione n°2 nel ranking ATP ed è alla disperata ricerca di punti per provare a qualificarsi alle Nitto ATP Finals (al momento è decimo nella race) di cui è finalista uscente.

Si tratta del quarto confronto diretto tra i due, con Alcaraz che si è aggiudicato i primi tre, due dei quali fanno affiorare nella memoria dello spagnolo bellissimi ricordi. Proprio contro Ruud infatti Carlos conquistò sia il primo big title della sua carriera al Master 1000 di Miami 2022, sia il primo titolo dello slam e conseguente prima posizione nel ranking ATP allo US Open dello stesso anno.

Sembra difficile immaginare che questo Ruud possa battere per la prima volta in carriera un Alcaraz che ha in mente un solo obiettivo: riprendersi la vetta del ranking sfruttando anche l’assenza di Djokovic in oriente. Il vincitore di questa sfida affronterà uno tra Grigor Dimitrov e Jannik Sinner in semifinale.