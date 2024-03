Sinner a Miami "accoglie" la nazionale di Spalletti: sorrisi e foto. Vavassori possibile avversario al debutto

Sinner ha fatto una sorpresa all'Italia, appena sbarcata a Miami: è andato allo stadio per salutare giocatori e staff, ricevendo affetto e ammirazione

20-03-2024 08:18

Una volta erano i tennisti a chiedere ai calciatori di posare per una foto o firmargli un autografo. Jannik Sinner ha saputo rovesciare anche quella che sembrava una regola pressoché immutabile, sebbene non scritta. Perché è toccato a lui firmare autografi e scattare selfie in compagnia dei giocatori della nazionale di calcio, appena sbarcati a Miami in vista della prima delle due amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, ultimi test prima della partenza per il ritiro in vista degli Europei in Germania della prossima estate.

L’accoglienza della nazionale e l’elogio di Spalletti

Vedere Luciano Spalletti e Gigi Buffon “inchinarsi” di fronte al numero uno del tennis italiano ha dato l’idea di quanto la Sinnermania abbia valicato i confini della propria disciplina. Tanto che adesso anche i protagonisti della domenica, quella degli stadi (oddio, ormai parlare di sola domenica è un eufemismo: giocano tutti i giorni…) hanno riconosciuto in qualche modo la superiorità mediatica del giocatore altoatesino.

Che ha accolto la comitiva della nazionale sul campo di gioco dell’Inter Miami, la squadra di Messi, scelto come quartier generale dagli azzurri per le prossime 48 ore. Sinner s’è intrattenuto un po’ con tutti, da Donnarumma a Jorginho, da Raspadori a Di Lorenzo, ma anche con il presidente federale Gravina, oltre che con Spalletti e Buffon, che hanno scambiato qualche parola con il nuovo beniamino dello sport italiano.

Sorrisi, foto e un lungo applauso a scandire la grande ammirazione di tutto il gruppo azzurro per Jannik, al quale soprattutto il commissario tecnico ha rivolto un sincero complimento: “Ora diventerebbe facile parlare di autodisciplina e motivazione, perché basterebbe prenderne un pezzetto da te e via”, ha detto Spalletti, rivolgendosi ai suoi ragazzi (messaggio velato per Acerbi?…). Da parte sua, il tennista ha voluto ringraziare tutti i calciatori e lo staff per l’accoglienza, restando a seguire l’allenamento quasi fino al termine per poi tornare in albergo.

Vavassori entra nel main draw: ora vuole il derby con Sinner

Sinner a Miami è sbarcato da pochi giorni, dopo la semifinale persa contro Alcaraz a Indian Wells (prima sconfitta del 2024). E pochi istanti prima di andare a salutare gli azzurri aveva ricevuto già una buona notizia: battendo al tiebreak del terzo set il polacco Valentin Vacherot, Andrea Vavassori ha rimpinguato il contingente italiano presente al primo turno del secondo Masters 1000 della stagione, salito a 7 unità.

E chissà che tra qualche giorno non possa scapparci un bel derby: Vavassori infatti è stato abbinato a Pedro Cachin nel match che designerà lo sfidante di Sinner nel suo debutto nel torneo (al primo turno la testa di serie numero 2 godrà di un bye), e sebbene l’argentino sia un cliente scomodo, sul cemento potrebbe anche rivelarsi abbordabile. Vavassori non ha mai incontrato Sinner in carriera, dunque si tratterebbe di una prima assoluta.

Bronzetti subito fuori. Oggi tre italiane in campo

La giornata iniziale del torneo femminile non ha sorriso particolarmente ai colori italiani: Lucia Bronzetti ha salutato la Florida facendosi rimontare dall’americana Taylor Townsend, che dopo aver perso 6-4 il primo set ha cambiato marcia imponendosi nei successivi due parziali (6-3 6-4).

Oggi scenderanno in campo Camila Giorgi (contro la polacca Frech), Martina Trevisan, opposta all’australiana Sanders, e in tarda serata anche Elisabetaa Cocciaretto, che avrà un primo turno durissimo contro la giapponese Naomi Osaka. Debutterà giovedì Jasmine Paolini, già qualificata al secondo turno, che attende di conoscere il nome dell’avversaria che uscirà dal confronto tra le statunitensi Volynets e Kenin.

Tabellone maschile, in 5 al debutto: spicca Berrettini-Murray

In campo maschile il programma di giornata è piuttosto variegato: il primo a scendere in campo è Luciano Darderi, opposto a Denis Shapovalov (che partecipa sfruttando il ranking protetto). Poco dopo toccherà a Flavio Cobolli, impegnato contro il giapponese Yuki Nishioka, mentre anche il match tra Vavassori-Cachin dovrebbe disputarsi nella prima serata italiana (quindi nel primo pomeriggio di Miami).

L’attesa maggiore è tutta rivolta al confronto che vedrà impegnati Matteo Berrettini e Andy Murray, previsto intorno alle 19,30 italiane. Chiuderà il quadro Matteo Arnaldi, opposto al giovane francese Arthur Fils in un confronto che promette di regalare spettacolo tra due dei millennial più interessanti che ci sono in circolazione. Lorenzo Sonego debutterà nella giornata di giovedì contro Evans, mentre Musetti e Sinner sono già qualificati al secondo turno.