Ternana, lo sfogo di Lucarelli: "Non arriviamo a 11, spero non partino i migliori"

L'allenatore della Ternana, dopo l'amichevole con l'Olympia Thyrus, si è detto preoccupato per lo stallo sul calciomercato con la stagione alle porte

31-07-2023 11:27

Tra le file della Serie B continua il lavoro delle squadre in vista dell’inizio di campionato. Sul calendario è cerchiato in rosso il 18 agosto, con alcune compagini che dovranno scendere in campo per impegni ufficiali anche prima di quella data. Tra ritiro e gli ultimi ritocchi alle formazioni, anche la Ternana procede verso la nuova stagione in cadetteria, seppur tra non poche defezioni. Di fatto, il mercato in entrata dei rossoverdi fa sorgere più di qualche preoccupazione all’allenatore Cristiano Lucarelli che, in seguito alla sfida amichevole contro l’Olympia Thyrus, ha fatto il punto della situazione riguardo alcune criticità.

Ternana, le dichiarazioni dell’allenatore Lucarelli

Tante uscite, poche entrate. Si può riassumere così, almeno per il momento, il calciomercato della Ternana. L’allenatore Cristiano Lucarelli e i suoi uomini sono attualmente in ritiro a Cascia, alle prese con le consuete gare amichevoli per arrivare al meglio all’avvio di campionato. Dopo il test contro l’Olympia Thyrus, terminato con l’abbondante vittoria dei rossoverdi per 12 a 0, il tecnico si è espresso riguardo i pochi elementi presenti in rosa:

“Siamo sempre di meno, è normale che in questo momento sia così. Ancora non è arrivato nessuno, ma spero che i big come Falletti, Donnarumma, Corrado e Pettinari restino, anche se poi non sono io quello che paga gli stipendi”.

Seppur sia prematuro, Lucarelli parla della possibile salvezza in Serie B:

“Dovremo trovare quattro squadre peggio di noi. In questo momento è complicato arrivare a 11 calciatori da schierare. Tuttavia, sono convinto che questi ragazzi tra un anno avranno un valore più alto di quello attuale”.

Ternana, l’arrivo del direttore sportivo Capozucca

Negli ultimi giorni, in casa Ternana, ci sono stati importanti cambiamenti a livello dirigenziale. La società rossoverde ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche all’interno dell’organigramma, esonerando il direttore Luca Leone dopo cinque stagioni con la Fere. Al suo posto, è stato ufficializzato il ritorno di Stefano Capozucca, che ha adoperato con la squadra di Terni già nel biennio 2002/2004.

In tal senso, Cristiano Lucarelli si è espresso su questo importante arrivo:

“Non abbiamo mai lavorato insieme, non ci conoscevamo personalmente. Gli apprezzamenti? Sicuramente ha seguito il mio percorso qui e l’ha valutato in maniera positiva. Vuol dire che almeno lui l’ha apprezzato”.

Ternana, conto alla rovescia per il primo impegno ufficiale

Non solo campionato. La Ternana necessita di certezze e di accelerate nel calciomercato soprattutto in vista del debutto stagionale contro la Salernitana. Di fatto, la squadra di Lucarelli inizierà il suo cammino domenica 13 agosto (ore 17:45), con la gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia contro la squadra allenata da Sousa.

L’allenatore Lucarelli non nasconde qualche timore:

“Mi aspetto qualcosa di nuovo in settimana perchè siamo pochi. Non è un lavoro facile, a centrocampo servono rinforzi così come serve un portiere che faccia compagnia a Iannarilli. Tra 15 giorni iniziamo a fare sul serio. Non mi piacerebbe iniziare con una brutta figura, anche se questo rischio c’è e lo dico con grande serenità”.

In seguito, si marcia spediti per la prima giornata di campionato. La Ternana esordirà in campionato contro la neo-retrocessa Sampdoria: la sfida, salvo eventuali cambiamenti, è in programma sabato 19 agosto sul campo del Liberati.