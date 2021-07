Tifosi inglesi, il gesto antisportivo che era sfuggito a tutti

Non solo i fischi all’inno italiano. Nella serata di ieri un altro video che accusa i tifosi inglesi di tenere un comportamento antisportivo durante la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra giocata a Wembley ha iniziato a circolare sui social network.

Bonucci colpito da una bottiglietta

Protagonista, suo malgrado, è Leonardo Bonucci, che durante i festeggiamenti seguiti immediatamente alla parata decisiva di Gigio Donnarumma su Bukayo Saka viene colpito alle spalle da una bottiglietta lanciata dal settore occupato proprio dai supporter inglesi.

Bonucci sembra non accorgersene, probabilmente travolto dal momento di estrema gioia vissuto insieme ai compagni, ma resta il fatto che i tifosi inglesi si sarebbero macchiati di un altro comportamento antisportivo, stavolta a finale conclusa.

“Forse non ve ne siete accorti, ma Bonucci viene centrato in testa da una bottiglia lanciata dagli spalti inglesi subito dopo aver cominciato a celebrare il titolo”, scrive Tancredi Palmeri, uno dei giornalisti a condividere il video su Twitter.

“Nel video – aggiunge Palmeri – si vede la bottiglia lanciata dagli spalti dalla curva inglese che centra Bonucci sulla nuca nei momenti subito dopo il rigore decisivo”.

Le reazioni dei tifosi azzurri

Nei commenti, i tifosi italiani stigmatizzano l’episodio e chiedono provvedimenti. “Non commento per non abbassarmi al loro livello anche perchè potrei essere molto offensivo. Speriamo che la Uefa faccia le verifiche del caso”, scrive Sirio.

“Questi non sanno perdere… ma anche a vincere non sono messi bene!”, ironizza Luigi. “Tipico fair play inglese…”, aggiunge Cfo. Don Galeazzo, invece, commenta sarcasticamente la reazione di Bonucci: “Non se ne accorge nemmeno, fosse stato in partita avrebbe danzato la morte del cigno”. Ahmed, invece, attacca: “Nulla di cui sorprendersi da parte dei tifosi inglesi”.

SPORTEVAI | 13-07-2021 11:05