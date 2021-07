Tokyo 2020, la rivincita di Annemiek van Vleuten: oro nella crono femminile

Cinque anni fa Annemiek van Vleuten era in testa alla gara in linea dei Giochi di Rio 2016 ma una terribile caduta in discesa la mandò in terapia intensiva. In questi cinque anni ha vinto di tutto e di più ma tra domenica e oggi la 38enne fuoriclasse olandese si è presa le sue rivincite. Prima vincendo l’argento nella gara in linea alle spalle della carneade austriaca Anna Kiesenhofer.

Oggi invece, nella cronometro individuale, ha strapazzato tutte le avversarie e ha vinto il tanto sospirato oro a cinque cerchi, coprendo la distanza di 22,1 km in 30 minuti e 13 secondi e rifilando 56 secondi alla svizzera Marlen Reusser, medaglia d’argemto, e 1’01” alla sua connazionale Anna van der Breggen, medaglia di bronzo e vincitrice di quella gara a Rio di cinque anni fa. Decima l’unica azzurra in gara, Elisa Longo Borghini, bronzo tre giorni fa nella gara in linea.

OMNISPORT | 28-07-2021 08:39