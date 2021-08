Dopo i due bronzi vinti a Pechino 2008 e Londra 2012 e il quarto posto a Rio 2016 è arrivato finalmente l’oro olimpico per Lijiao Gong. La 32enne cinese, campionessa del mondo a Londra 2017 e a Doha 2019, ha vinto il getto del peso femminile di Tokyo 2020 col record personale, 20,58. Argento alla statunitense Raven Saunders in 19”79, bronzo alla neozelandese Valerie Adams, alla quarta medaglia olimpica, in 19”62.

OMNISPORT | 01-08-2021 06:34