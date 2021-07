Tokyo 2020, Stefano Tonut: “Vogliamo fare il massimo, non sentiamo pressioni”

Domenica 25 Luglio sarà il giorno dell’Italbasket che scenderà sul parquet olimpico per affrontare il primo match a Tokyo 2020. Prima avversaria degli azzurri la Germania.

Gli azzurri, reduci dall’impresa di Belgrado (battuti i padroni di casa della Serbia nella Finale del Torneo Preolimpico), hanno voglia di continuare a stupire forti di una grande coesione di gruppo e dell’inserimento della star NBA Danilo Gallinari.

Stefano Tonut, tra i protagonisti del match in terra balcanica ha rilasciato un’intervista a “La Presse” in vista dell’esordio olimpico: “Siamo arrivati qui guadagnandoci la qualificazione a un torneo dove sono presenti le 12 migliori squadre del mondo. Siamo un gruppo di ragazzi semplici, ora l’obiettivo è fare il massimo. Non sentiamo pressioni“.

Madaglia possibile per gli azzurri? La squadra di coach Sacchetti è su di giri e il giocatore della Reyer Venezia ha grandi ambizioni e di sicuro quel successo così inaspettato ha dato una grande iniezione di fiducia a tutta la squadra.

OMNISPORT | 21-07-2021 13:12