Yeman Crippa non nasconde la delusione dopo l’undicesimo posto nei 10mila metri: “Non sono contento per niente. Mi aspettavo tutta un’altra gara. Avrei potuto gestire meglio la situazione nei momenti in cui davanti andavano avanti in quel modo”.

Crippa non trova scuse: “Faceva caldo ma si poteva correre”. Appuntamento per l’azzurro adesso nei 5000.

OMNISPORT | 30-07-2021 16:11