Tonali fa infuriare ancora i tifosi del Milan che attaccano anche la fidanzata

Le prime parole di Sandro Tonali ai canali ufficiali del Newcastle e la reazione della fidanzata, Giulia Pastore, scatenano i tifosi del Milan sui social

08-07-2023 22:13

Prima intervista da nuovo giocatore del Newcastle per Sandro Tonali e nuove critiche da parte dei tifosi del Milan, che non hanno risparmiato nemmeno la fidanzata dell’azzurro, Giulia Pastore, per un gesto a dir poco non apprezzato.

Tonali: “Interesse Newcastle? L’ho presa subito bene”

Sandro Tonali è ufficialmente sbarcato nell’universo Newcastle e, nella sua prima intervista ai canali ufficiali dei Magpies, ha ripercorso la trattativa che lo ha portato a vestire il bianconero dei Magpies:

Sono felice di essere qui. Sto bene. Mi hanno accolto tutti alla grande, come se fossi qui da tempo. È stato un bell’inizio. Come ho vissuto il trasferimento? Ci sono stati tanti step, ma quello più importante penso sia stato proprio il primo, quando mi hanno comunicato dell’interesse del Newcastle. Come l’ho presa? Subito bene, sapevo che era un’offerta concreta e che mi volevano a tutti i costi, così abbiamo ragionato diversamente rispetto alle normali voci di ogni anno. Forse ti può interessare Milan, il saluto di Tonali scatena la tempesta sul web rossonero Il centrocampista Sandro Tonali ha salutato squadra e tifosi con un lungo post sui social, che spaccato il tifo rossonero: "La speranza è che sia solo un arrivederci"

Tonali: “Nel Milan ho fatto un percorso che si è concluso”

Poi, sulla scelta di accettare e sul passato in rossonero, il centrocampista rivela:

Questa è stata una delle decisione più difficili da quando sono calciatore. È stato difficile, ma sapevo che era il momento per farlo e che andava fatto. All’inizio, magari, non sarà semplice, ma questa è un’occasione e una strada che dovevamo provare. Nel Milan ho fatto un percorso che si è concluso con la semifinale di Champions League. Premier? Giocare al St. James’ Park nella maggiore competizione europea sarà qualcosa di speciale. Sarà complicato e difficile, ma dovremo solo scendere in campo con la volontà di “spaccare tutto” e sono certo che faremo una grande stagione.

Tonali, la rabbia dei tifosi del Milan

Le dichiarazioni di Tonali scatenano la reazione rabbiosa dei tifosi del Milan, che si sfogano sui social contro l’ormai ex beniamino. Qualcuno domanda: “Questo ancora parla?” e un altro supporter: “Ma perché era finita. Perché non dici che te ne sei andato per soldiii. Tutti uguali”, “Ma non eri cuore e bandiera?? Vergogna“, “Finiscila di parlare del Milan Sandro che è meglio”, “Che delusione Sandro”, “Concluso dopo 3 anni e con solo uno scudetto? Bah…”, “Ma chi si crede di essere”, “Il mio percorso salariale“, “Eh beh quando chiama il Newcastle vuoi prenderla male! I soldi erano solo in dettaglio”.

🚨| Sandro Tonali’s girlfriend Juliette Pastore was in shock after seeing Newcastle’s training ground pic.twitter.com/CiOVvYd2D2 — Catchy News Llc (@CatchyNewsLlc) July 8, 2023

Milan, tifosi contro la fidanzata di Tonali

Tantissime anche le critiche a Giulia Pastore che, dopo aver ricevuto la raccomandazione di Kieran Trippier: “Prima ti ambienti tu e più facilmente si ambienterà lui. Ricordo che fu lo stesso per me in Spagna…”, nel video condiviso sui canali del Newcastle non trattiene lo stupore entrando nel centro sportivo dei Magpies e si lascia andare a un’espressione estasiata che diventa virale, attirando l’ironia e facendo infuriare i tifosi rossoneri.

“Juliette Pastore quando scopre che il campo d’allenamento del Newcastle ha il prato verde e una porta regolamentare ai lati corti del campo”, commenta qualcuno, e ancora: “Juliette Pastore che scopre che anche negli altri paesi del mondo la gente mangia nelle mense”, “Incredibile come Juliette pastore con una singola espressione facciale sia diventata una delle mie nemesi più grandi“, “Qualsiasi giocatore che è passato da Milanello ha sempre detto che è uno dei centri sportivi top in Europa, adesso che per 2 tavoli in stile sushi all you can it ce lo spacciano per il top quality viene da sorridere“.