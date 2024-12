Torino-Bologna, moviola: decide tutto il Var, che caos tra rigori, gol e fuorigioco

La prova dell’arbitro Piccinini allo stadio Grande Torino nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Forlì ne ha ammoniti due

Nato nella città della sua sezione arbitrale, ovvero Forlì, Marco Piccinini – la scelta per Torino-Bologna – dirige la sua prima gara in massima serie nel settembre del 2017 (Atalanta-Crotone), quando era in pieno organico nei ruoli della Serie B. Di professione ingegnere edile, inizia ad arbitrare per la sezione della città romagnola nel 2003, a 20 anni. Tra i professionisti dal 2011, esordisce in Lega Pro il 5 febbraio 2012 dirigendo Carrarese-Triestina. In stagione aveva diretto solo 4 gare finora in A ma come se l’è cavata allo stadio Grande Torino?

I precedenti di Piccinini con Torino e Bologna

Nove i match del Bologna diretti dal fischietto romagnolo, in tutte le competizioni. Il bilancio degli emiliani è di due vittorie dei rossoblù, ottenute contro Lecce e Spezia, quattro sconfitte contro Lazio, Torino, Udinese e Sassuolo e tre pareggi con Como, Napoli e Sampdoria. Negli 8 incroci col Toro cinque vittorie dei granata, ottenute tra Coppa Italia e Serie A, contro Atalanta, Salernitana, Sassuolo, Lecce e Bologna, due sono le sconfitte con Sampdoria e Roma, e solo un pareggio ottenuto dal Toro contro la Lazio.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Fontani con Abisso IV uomo, Mazzoleni al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro ha ammonitoMiranda e Freuler.

Torino-Bologna, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 6′ confusione all’interno dell’area di rigore granata: check in corso da parte del VAR per un potenziale contatto irregolare, viene ravvisato un fallo di Sosa su Holm e l’arbitro concede il penalty ma Milinkovic-Savic neutralizza la conclusione di Castro dagli 11 metri. Al 71′, dopo soli 15″ dal suo ingresso in campo, Dallinga segna con un tap-in sul filtrante di Miranda, portando in vantaggio il Bologna.

Dubbi sulla posizione del giocatore ma non c’è fuorigioco e il gol viene convalidato. Al 75’ ammonito Miranda che ferma fallosamente una ripartenza orchestrata da Chè Adams. Giallo all’80’: segna Pobega ma è tutto fermo per la posizione di Dallinga che copre la visuale a Vanja Milinkovic-Savic. Il dubbio sembra essere se il giocatore copra o no la visuale al portiere: dopo un lunghissimo check la rete viene convalidata ma semplicemente perché non era proprio offside sia pur per questione di millimetri. All’85’ giallo per Freuler: fallo commesso ai danni di Ricci. Dopo il recupero Torino-Bologna finisce 0-2.