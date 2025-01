Torino-Juventus: Tacconi gioca il suo derby da vincere al 93' su rigore inesistente, la sentenza su Motta

L'ex portiere bianconero, che si sta riprendendo dalla malattia, prende posizione sul tecnico. I racconti sui derby giocati e come vincerli

Dall’ischemia cerebrale all’aiuto ricevuto dalla sua famiglia e dai tifosi bianconeri che mai l’hanno dimenticato. Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, si sta riprendendo dal momento difficile vissuto. “L’arte di parare” è il suo ultimo libro, uscito ad ottobre 2024, ma l’arte che non ha mai dimenticato è come vincere un derby. In occasione di Torino-Juventus, TuttoSport ha intervistato l’ex numero uno dei bianconeri che ha ricordato le sue vittorie contro i granata e ha spiegato a Thiago Motta come ottenere un successo anche in maniera ‘sporca’.

Tacconi spiega perché Thiago Motta abbia bisogno di tempo

Cosa pensa Tacconi della frase di Thiago Motta: “Non ho l’ossessione di vincere“? Spiega l’ex numero uno bianconero: “Ha ragione. È stato chiamato per ricostruire la Juve, non per vincere subito. Ed è normale e si sapeva che per ricominciare sarebbe servito tempo: la squadra è nuova e per ricominciare a vincere dei trofei ci vuole un po’ di pazienza”.

“Si sapeva che ci sarebbe stato da aspettare un po’ per vedere cose importanti, quando si cambia mentalità ci vuole tempo. All’inizio la Juve mi aveva convinto subito, avevo pensato che potesse essere già l’anno giusto. Poi purtroppo ci sono stati anche tanti infortuni: quello di Bremer è stato pesante, mancato lui si è visto subito che le cose erano diverse. Ora serve recuperare tutti e trovare l’assetto giusto con pazienza, poi credo che la Juve potrà tornare a vincere”.

Juventus, Tacconi difende Di Gregorio

I tifosi bianconeri hanno già bollato il nuovo portiere della Juventus, Michele Di Gregorio. Stefano Tacconi, invece, lo difende: “Ha iniziato bene, subendo davvero pochi gol. Magari ha fatto pochi miracoli, ma anche lui va aspettato: prenderà consapevolezza e farà bene”.

Le previsioni sul campionato della Juventus

Secondo Tacconi, la Juve ha ancora la possibilità di rientrare nella lotta per lo Scudetto: “Sicuramente. Credo che ci sia ancora l’opportunità di fare delle cose importanti, basta aspettare un po’. Anche se le altre davanti corrono… Io mi auguro che se non lo dovesse vincere la Juve possa farcela l’Atalanta”.

Stefano Tacconi, le previsioni sul derby Juventus-Torino

Quale è il pronostico e chi potrà essere l’uomo decisivo nel derby Juventus-Torino, spiega Tacconi: “Per quanto riguarda il pronostico, io la Juve la vedo sempre vincente. Quanto all’uomo decisivo, spero che possa essere uno dei giovani, perché fare bene questa partita è davvero importante »

Aggiunge poi l’ex portiere bianconero: “Come diceva Boniperti: l’importante è vincere, anche segnando al novantesimo su rigore che non c’è. La Juve deve fare risultato, basta regali. Ha regalato anche troppo… Di sicuro è una partita che quando la vinci ti da una spinta particolare, anche per rilanciare la stagione”.

I ricordi di Tacconi per il derby della Mole

Qual è il primo pensiero che viene a Tacconi pensando al derby? Spiega l’ex portiere: “Che ne ho persi veramente pochi. Però uno di quei pochi m’è costato caro… Quello del gol di Serena al 90’: dopo sono rimasto fuori squadra per cinque mesi… Però poi sono tornato. Dovevo tornare per forza, i miei compagni continuavano a vincere e dovevo esserci anch’io”.