Tottenham-Roma, moviola: rigore dubbio e tre gol annullati, che polemiche

La prova dell’arbitro Nyberg a Londra in Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto svedese ha ammonito tre giocatori

E’ stato una delle rivelazioni arbitrali ad Euro2024 Glenn Nyberg, la scelta dell’Uefa per Tottenham-Roma. Nato a Säter nel 1988, ha debuttato nel massimo campionato svedese nel 2013 ed è diventato successivamente arbitro Fifa nel 2016. Nell’estate del 2023 ha arbitrato la finale del Campionato Mondiale U20 giocata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e disputata tra Uruguay U20 e Italia U20. In Champions League in precedenza aveva direto 5 partite. In Europa League, dei quattro incontri seguiti da Nyberg, c‘è stato anche il Milan durante la trasferta a Praga contro lo Slavia, terminata 3-1 per i rossoneri ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Nyberg con la Roma

Il fischietto svedese aveva già diretto in un’occasione la Roma e si tratta di Roma-CSKA Sofia di Conference League del settembre 2021, con la rotonda vittoria dei giallorossi per 5-1. Nessun precedente, invece, con il Tottenham. Ottava volta al VAR infine di van Boekel con la Roma: 3 vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio (2-2 in Germania contro il Bayer Leverkusen), che è anche l’ultimo precedente. Terza volta infine con il Tottenham: due vittorie su due in precedenza.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Beigi e Soderkvist con Ladeback IV e gli olandesi van Boekel al Var e Ruperti all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Kulusevski (T), Paredes (R), Bentancur (T)

Tottenham-Roma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 4′ Il VAR richiama l’arbitro per un lieve contatto in area tra Hummels e Sarr e il direttore di gara cambia idea concedendo calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Son che spiazza Svilar e segna l’1-0. Al 22′ Dybala per El Shaarawy, che appena dentro l’area si coordina e calcia al volo alle spalle di Forster. Interviene il Var che segnala la posizione di fuorigioco del Faraone: gol annullato.

Al 28′ ammoniti Paredes e Kulusevski, che hanno battibeccato dopo un contatto. Al 54′ Koné segna da zero metri su assist di Dovbyk, che però era partito in posizione di fuorigioco su un tocco di Soulé. Nulla di fatto. Al 55′ ncetro radente di Celik per Dovbyk, che va in rete da due passi nonostante l’estremo tentativo di Forster: fischiato un altro fuorigioco: è più dubbio degli altri due. Al 72′ brutto fallo di Bentancur su Saelemaekers e giallo per l’ex bianconero. Al 91′ sugli sviluppi di un corner, Angelino fa partire un tiro-cross micidiale che Hummels deve solo spingere nella porta vuota per il 2-2 con cui si conclude la gara.