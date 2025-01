Tra Juventus e Danilo addio turbolento: l’agente pubblica tweet al veleno su Giuntoli e Motta, poi cancella

Il difensore è ormai prossimo a lasciare il club, ma i rapporti restano tesi: la prova in una battuta su X del procuratore contro dirigente e allenatore

Danilo è ormai il passato della Juventus, l’addio del brasiliano è ormai prossimo ma la tensione tra il giocatore e il mondo bianconero non è ancora svanita. Lo dimostra un post al veleno del procuratore Bruno Misorelli contro Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, pubblicato su X e poi cancellato.

Tensione tra la Juventus e Danilo

Rescissione contrattuale o acquisto del cartellino da parte del Napoli, il club più interessato a Danilo: in un modo o in un altro, il rapporto tra il difensore brasiliano e la Juventus è destinato a chiudersi entro la fine del mese di gennaio. Le parti si parlano, ma l’accordo non è ancora stato trovato: Danilo vorrebbe liberarsi dal contratto per poi firmare da svincolato col Napoli, la Juve preferirebbe invece vendere il cartellino, mettendo a bilancio un conguaglio da parte del club di Aurelio De Laurentiis.

Juventus, il post dell’agente di Danilo contro Giuntoli e Motta

La situazione potrebbe risolversi nei prossimi giorni, ma intanto la tensione sale. Lo conferma quanto avvenuto su X, piattaforma social precedente nota come Twitter, dove l’agente di Danilo si è lasciato andare ad un post al veleno contro Giuntoli e Thiago Motta. Nel commentare un tweet pubblicato da un account di tifosi sul suo assistito (“Giuntoli sta lavorando all’uscita di Danilo”, si legge sul profilo), Bruno Misorelli, storico procuratore del difensore, ha scritto: “Sì, sta anche preparando l’uscita di Motta!!!”. Un’allusione ai risultati negativi raccolti dal tecnico italo-brasiliano, così come forse al modus operandi del Football Director bianconero.

Danilo, la reazione dei tifosi al tweet dell’agente

Misorelli ha poi cancellato il tweet, che però non è passato inosservato alla galassia dei tifosi della Juventus sui social. “Misorelli ha detto la verità: Giuntoli deve salvare la poltrona e per Motta sta preparando il ‘trattamento Allegri’”, il commento di Filippo. Rocco, invece, attacca l’agente del difensore: “È molto grave che scriva una cosa così, la Juve dovrebbe dire qualcosa in merito”. “Caro Misorelli, ne abbiamo abbastanza di teorie del complotto”, commenta Bernardo. “Ma magari Motta facesse la fine di Danilo…”, scrive Roberto, schierandosi tra i contestatori dell’allenatore.