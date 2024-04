Tennis, Tsitsipas nella bufera per un tweet: anche Moutet attacca il mattatore di Sinner a Montecarlo

Il greco affida ai social un messaggio sull'ambiente e la bellezza della natura e viene bersagliato dai tifosi. Tra chi critica anche il tennista francese Corentin Moutet

Stefanos Tsitsipas nella bufera per un tweet. Dopo il successo al Master 1000 di Montecarlo che lo ha visto trionfare in semifinale con il “nostro” Jannik Sinner prima superare senza grandi problemi il norvegese Casper Ruud in finale, il tennista greco ha, infatti, affidato al social di Elon Musk un pensiero sull’ambiente e la bellezza della natura da preservare dalle intenzioni più che positive. Il mondo dei social, però, non perdona e, così, risposta dopo risposta è montato un vero e proprio caso, che ha visto coinvolto anche il collega tennista francese, Corentin Moutet.

Il tweet di Tsitsipas scatena la bufera

Tsitsipas attira il sarcasmo del collega e dei tifosi sui social con un messaggio sulla natura affidato a un tweet su X, che attira una marea di critiche da ogni parte del mondo. Ma che cosa ha scritto il tennista greco fresco vincitore a Montecarlo? Apparentemente nulla che possa far pensare a una reazione negativa: “La natura è una delle cose più belle del mondo. Il modo in cui le foglie cambiano colore in autunno, il rumore delle onde che si infrangono sulla riva, la bellezza di un paesaggio innevato. Proteggiamo e custodiamo il nostro pianeta e preserviamo la sua bellezza per le generazioni a venire”.

Tifosi inferociti

In realtà, il messaggio a tinte green del numero 7 nel ranking ATP scatena l’effetto contrario di quello evidentemente voluto, con i tifosi che additano il greco per il suo stile di vita agiato e apparentemente non proprio in linea con il rispetto per l’ambiente, tra spostamenti in aereo tra un torneo e l’altro e vacanze su Yacht di lusso. Il tutto documentato con fotografie dagli inferociti tifosi sui social.

Moutet attacca Tsitsipas

Scorrendo i messaggi si legge di tutto, a cominciare, come riportato da Il Corriere dello Sport, dalla frecciata diretta del tennista francese Corentin Moutet, che condivide il tweet del collega e, tra infinite emoticons sarcastiche aggiunge: “Detto da un tennista che vola ogni settimana in un nuovo paese“.

C’è chi domanda: “Quanti voli prendi a settimana, per favore?” e ancora: “Dice il multimilionario con un’impronta di CO2 grande quanto l’Africa“, “Scusa, non viaggi con voli privati?”. Non mancano, ovviamente, anche gli applausi: “Congratulazioni per la vittoria, Stef! Belle parole!” e poi: “Ben detto Stefanos“.