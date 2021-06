Turnover e calcoli, Mancini spacca in due i tifosi azzurri

Le prime due uscite dell’Italia a Euro 2020 hanno ricordato l’atmosfera delle ‘notti magiche’ di Italia 90, in un’Olimpico vestito a festa anche se con i limiti connessi alla capienza ridotta. Contro il Galles, però, ci sarà da soffrire. Lo ha rimarcato il Ct Mancini nell’intervista concessa a Sky Sport prima dell’ultimo match del girone, che ha anticipato la consueta conferenza stampa prepartita, in cui l’allenatore azzurro ha ribadito alcuni concetti.

Mancini: col Galles turnover e niente calcoli

“Sarà la terza partita in dieci giorni e le precedenti sono state molto dispendiose. Qualcuno è leggermente più stanco e ha bisogno di riposare e questo è l’unico momento in cui possiamo cambiare qualcosa, pur sapendo che il prodotto non cambierà molto”, ha sottolineato Mancini. “Verratti può giocare, chiaro che il suo stato di forma non sia ottimale come quello di chi gioca da settimane, ma sopperisce a questa condizione con le sue qualità tecniche. Vedremo se giocherà dall’inizio o meno, ma è pronto. Chiesa può giocare in tutti i ruoli d’attacco, tranne che il centravanti. Può fare la punta esterna, poi contro la Svizzera lo abbiamo messo a tutta fascia per esigenze tattiche, ma il suo ruolo è un altro”. Infine, sui presunti ‘calcoli’ relativi alla possibilità di ‘scegliere la parte di tabellone più favorevole: “Alla squadra chiedo di continuare a giocare come ha sempre giocato. Di essere offensivi e fare le cose per bene perché è una partita importante. Vogliamo vincere e chiudere il girone in testa, sarà difficile perché giocheremo anche con un clima più caldo. Vedremo”.

Le parole del Ct azzurro dividono i tifosi

Tanti i tifosi che criticano la scelta di fare un turnover più o meno ampio: “Perché non scendiamo in campo con Vialli, Evani, Lombardo, lo stesso Mancini e Oriali?”, ironizza un utente. “L’ottavo di finale sarebbe tra sei giorni, c’è proprio bisogno di cambiare?”, chiede un altro. Ma molti sono d’accordo: “Che senso ha di rischiare sapendo che hai già passato il turno? Bene Mancini, dai spazio agli altri e coinvolgi tutti nel progetto”. Capitolo calcoli. Per tanti sarebbe meglio che l‘Italia chiudesse al secondo posto: “Così affronteremmo una tra Russia, Finlandia o Danimarca (senza Eriksen) e poi l’Olanda al posto del Belgio“. E ancora: “Io eviterei il Belgio ai quarti e la Francia in semifinale, poi fate un po’ come vi pare”. Ma c’è chi osserva: “E come realizzeremmo questo brillante ‘progetto’, facendoci da soli un gol che spezzerebbe un record che va avanti da non so quante partite?”. Oppure: “L‘Italia sta andando a mille e alcuni si augurano perda perché hanno paura di questo o quell’altro avversario, robe dell’altro mondo”.

SPORTEVAI | 19-06-2021 12:55