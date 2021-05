Under 21, Nicolato: "Non abbiamo mai sbagliato una partita"

“Questo gruppo non ha mai sbagliato una partita”. Così il tecnico dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha parlato alla vigilia della partita dei quarti di finale degli Europei di categoria contro il Portogallo. “Quando si gioca con squadre così forti il rischio è iniziare timidi, col freno a mano tirato, cercando di essere conservativi. Mi piacerebbe non vederlo, e credo non lo vedrò, questo atteggiamento. Poi dipenderà anche da quel che fanno loro, anche nel subire c’è modo e modo, come con la Spagna. A me piace che la squadra sia coraggiosa, vorrei coraggio e sono sicuro che lo avrò. I ragazzi mi hanno sempre dimostrato di sapersi giocare le partite fino in fondo”.

OMNISPORT | 30-05-2021 15:24