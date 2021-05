Ungheria, una guida italiana per cercare il miracolo a Euro 2020

L’Ungheria è inserita nel Gruppo F, il girone di ferro con Portogallo, Germania e Francia. Le speranze di passare il turno sono pari a zero, quindi il ct magiaro, che è l’italiano Marco Rossi, ne approfitterà per valorizzare al massimo i suoi giovani e far fare loro esperienza in vista delle qualificazioni mondiali.

Per adesso Rossi ha preconvocato 30 giocatori in vista della formazione della rosa da 26 per la fase finale del torneo. Le attese maggiori sono per il talento Szoboszlai.

Portieri : Bogdán, Dibusz, Gulácsi, Tóth Balázs

: Bogdán, Dibusz, Gulácsi, Tóth Balázs Difensori : Bolla, Botka, Fiola, Hangya, Kecskés, Lang, Lovrencsics, Spandler, Szalai, Willi

: Bolla, Botka, Fiola, Hangya, Kecskés, Lang, Lovrencsics, Spandler, Szalai, Willi Centrocampisti : Cseri, Gazdag, Holender, Kleinheisler, Nagy, Nego, Schäfer, Sigér, Szoboszlai

: Cseri, Gazdag, Holender, Kleinheisler, Nagy, Nego, Schäfer, Sigér, Szoboszlai Attaccanti: Hahn, Nikolics, Sallai, Schön, Szalai, K. Varga, R. Varga

VIRGILIO SPORT | 31-05-2021 11:46