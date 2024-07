Euro2024: Walker dopo ko in finale in tribunale per colpa dell'amante, che intrigo

Il difensore dell'Inghilterra è stato convocato per un caso di riconoscimento di paternità: la ricostruzione e le parole dell'ex amante del giocatore

Dopo la sconfitta in finale dell’Europeo, non c’è pace per Kyle Walker. Il terzino è al centro dell’attenzione per la sua vita privata e parallela che per molto tempo ha condotto con due donne: la moglie Annie Kilner (madre di Riaan, Roman, Reign e Rezon) e l’amante Lauryn Goodman, con cui ha avuto altri due bambini. Oltre all’imbarazzo per la presenza di entrambe in tribuna all’Olympiastadion, il difensore dell’Inghilterra ha dovuto presentarsi anche in tribunale per un caso di riconoscimento di paternità.

Walker, moglie e amante in tribuna

Lo scorso inverno l’amante di Walker ha rivelato alla moglie del calciatore l’arrivo imminente di un loro figlio, mettendo così a rischio il matrimonio. Lauryn è uscita allo scoperto durante le vacanze di Natale dopo una lunga copertura, costringendo poi il giocatore del Manchestery City a rivelare tutta la storia in un’intervista strappalacrime concessa ai media inglesi. Dopo mesi turbolenti, sembra però che con Annie sia tornato il sereno. Infatti in Germania era presente insieme ai suoi quattro figli in tribuna per fare il tifo per il marito. Peccato che ci fosse anche Lauryn, che ha assistito ad alcune partite degli Europei guardando però la finale da casa e vestendo i due figli con la maglia dell’Inghilterra con tanto di scritta «Papà».

Walker, parla l’amante: “Non mi farò bullizzare”

“Non potevo non portare mio figlio Kairo (il più grande) allo stadio — ha spiegato Lauryn — Non mi lascerò usare come capro espiatorio, non mi farò bullizzare e non apparirò come la cattiva della situazione. Non avevo affatto paura di incontrare Annie, non ho neanche pensato a questa eventualità. Io ero lì per Kairo, nessun altro, e se qualcuno ha un problema con questo, è un problema suo, non mio”. Al contrario la moglie, stando a quanto riferito dal Daily Mail “non vuole avere niente a che fare con lei”. Una situazione molto complicata, arrivata anche nelle aule di Tribunale.

Walker in tribunale: cosa è successo

Il giocatore è stato convocato in Tribunale dall’amante per un caso di riconoscimento di paternità, presumibilmente per il figlio nato dalla relazione segreta con Lauryn Goodman. La donna si è presentata in tribunale nascondendosi dalle telecamere sotto un cappotto. E la storia sembra non finire. Saranno ore dure per Walker, che dovrà prendersi tutte le responsabilità dei suoi errori.