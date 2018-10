Zamparini punito per le critiche al Parma

Maurizio Zamparini è stato ammonito e multato per le pesanti dichiarazioni rilasciate contro il Parma e l'arbitro dopo la partita dello scorso campionato cadetto tra i ducali e il suo Palermo, terminata per 3-2 per i crociati.

La richiesta di deferimento venne respinta a luglio dal Tribunale Federale Nazionale, ma la Procura ha fatto ricorso in Corte d'Appello, la quale ha ritenuto le parole di Zamparini "appena oltre la soglia di un'ammissibile critica": per lui 2.500 euro di multa.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 13:45