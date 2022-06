26-06-2022 11:17

Che ne sarà di Nicolò Zaniolo? Tra i primi a chiederselo c’è prorio il diretto interessato, sospeso tra un rinnovo che non arriverà e rumors di mercato che, per il momento, sono rimasti semplici chiacchiericci. Di certo c’è che la Roma non sta alzando muri per trattenerlo in giallorosso, anzi sta aspettando con ansia che qualcuno bussi con decisione alle porte di Trigoria per avviare una trattativa e monetizzare dal suo addio. Lo scrive il Corriere dello Sport in un articolo firmato da Roberto Maida: “Ansia Zaniolo, ha capito che la Roma vuole venderlo”.

Zaniolo deluso, la Roma s’è rimangiata una promessa

Nel pezzo in questione si sottolineano i dubbi di Zaniolo, che “si interroga: perché non lo considerano abbastanza importante da rinnovargli il contratto e poi chiedono 50-60 milioni per liberarlo?”. C’è infatti un retroscena sul mancato rinnovo con la Roma: “A gennaio, quando avrebbe accettato anche un aumento di 500.000 euro rispetto allo stipendio attuale, era stato rassicurato dai dirigenti: “Il contratto lo facciamo a fine stagione”. E invece niente, nonostante il gol che ha indirizzato il primo trofeo Uefa della storia della Roma.

Dove andrà Zaniolo? Juve e Milan le mete preferite

Dove potrebbe andare Zaniolo? È sempre il Corriere dello Sport a fare l’elenco delle destinazioni preferite dal giovane talento ligure: “Zaniolo ha già detto alla Roma che accetterà soltanto di restare in Italia. Niente Premier League, per ora, perché il trasferimento all’estero è una prospettiva da vivere eventualmente più avanti. Nicolò andrebbe soltanto alla Juventus e al Milan, anche se il Napoli lo ha cercato all’inizio della primavera scorsa”.

Futuro alla Juve o al Milan per Zaniolo, fan scatenati

Sui social è bagarre. Per lo juventino Enzo in realtà non ci sono troppi dubbi sulla destinazione preferita da Zaniolo: “Credo voglia solo una squadra e non è il Milan“. Giampy invece chiede: “Solo per me Di Maria e Zaniolo non sono alternativi ma complementari?”. Il milanista Jackpool farebbe carte false per averlo: “Il mio sogno continua a essere Zaniolo, mi dà idea di strapotere fisico, grande qualità, corsa e ha l’arroganza giusta per fare grandi cose”. Mentre il romanista Marcello è caustico: “Per me può anche andare, ma dove la troviamo una squadra che porta 50 milioni per lui?”.

