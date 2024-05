Zaniolo, niente Europei: ha una microfrattura al piede. Ma è di nuovo amore con l'ex Sara Scaperrotta

Una buona e una cattiva notizia per l'ex Roma: è tornato con la madre del piccolo Tommaso, ma l'infortunio rimediato durante Aston Villa-Liverpool gli farà saltare Euro 2024.

Una buona e una cattiva notizia per Nicolò Zaniolo. Partiamo da quest’ultima: l’attaccante dell’Aston Villa non potrà prendere parte ai prossimi Europei. Luciano Spalletti, che in mattinata era apparso possibilista sulla sua convocazione, non potrà chiamarlo per il torneo in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio a causa di una microfrattura al piede rimediata nel corso del match i Villans e il Liverpool. La buona notizia? È scoppiato nuovamente l’amore tra l’ex calciatore della Roma e Sara Scaperrotta, madre del piccolo Tommaso, figlio nato proprio dalla relazione con Zaniolo.

Nazionale, Zaniolo ko: infortunio in Aston Villa-Liverpool

La diagnosi era attesa in giornata e purtroppo l’esito degli esami ha spento tutte le speranze: microfrattura al piede, diretta conseguenza di un pestone rimediato nel corso dell’ultimo match di Premier League tra Aston Villa e Liverpool, che ha avvicinato l’undici di Birmingham alla Premier League. In casi come questi lo stop previsto è di almeno un mese e gli Europei sono troppo vicini: niente da fare, dunque, per Zaniolo, con Spalletti che sarà costretto a studiare nuove soluzioni per l’attacco. Zaniolo che nell’ultima fase delle qualificazioni aveva goduto di spazio e considerazione da parte del nuovo Ct.

Un mese di stop per Nicolò: ma è di nuovo amore con Sara