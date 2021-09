Adani fiume in piena contro Allegri: la reazione di Vieri e Cassano

La crisi della Juventus, stavolta non solo nel gioco ma anche nei risultati, va di pari passo con le critiche che vengono mosse in questo inizio di stagione al modo di approcciare le partite da parte di Max Allegri. In attesa della prova d’appello, questa sera all’esordio in Champions contro il Malmoe, ci è andato giù pesante Daniele Adani uno dei contestatori della prima ora del tecnico toscano, dai tempi del famoso duello rusticano in diretta tv oltre tre anni fa. E stavolta anche Vieri e Cassano hanno detto la loro.

Juventus, Adani su Allegri: “Non può giocare così”

Nel consueto appuntamento sulla Bobo Tv in diretta su Twitch con il triumvirato del calcio social, Vieri-Cassano-Adani, l’ex difensore dell’Inter e della Fiorentina ha fatto una lunga disamina della crisi della Juventus e non si è tirato indietro dall’ennesima crociata contro Max Allegri.

“Non posso pensare sia solo ‘dai ragazzi’, ‘ce la facciamo’. Non posso pensare che sia solo questo. Io credo che Allegri debba e riesca a farla giocare meglio. La Juve ha la rosa più forte del campionato. Se sei la squadra più forte non puoi presentare questo tipo di partite. Si dice che la Juve ha una rosa giovane, ma è la 14esima rosa più vecchia della Serie A. La squadra non può proporre un calcio di questo tipo. Non posso pensare che Allegri non abbia una proposta di gioco e non riesca a far giocare meglio la Juve”.

Adani contro Allegri: “Analisi approssimativa”

Daniele Adani è un fiume in piena contro la gestione di Allegri, sia dal punto di vista tecnico e tattico ma anche comunicativo: “Che analisi è dire ‘paghiamo gli errori, serve più personalità, siamo troppo giovani’? Nell’analisi serie costruisci il lavoro, nell’analisi approssimativa tieni solo contento chi è lì accanto a te per dirti che sei bravo. Si deve fare per i tifosi, non gli puoi dire queste cose, perchè finchè vinci va bene ma se perdi come adesso?”

Vieri e Cassano: la reazione alle parole di Adani su Allegri

Difficile difendere la Juve di Allegri in questo inizio di campionato così disastroso, tanto per usare un termine a cui è ricorso lo stesso allenatore bianconero in conferenza stampa pre Champions. E non ci riesce nemmeno Bobo Vieri che non può far altro che dare ragione all’amico Adani: “Deve giocare meglio. Punto. Puoi vincere o non vincere, fa parte del gioco, ma deve giocare meglio. A Napoli non puoi fare queste partite. Deve vincere e giocare un bel calcio. E questo non vuole dire essere il Barcellona o l’Ajax….”.

Ed anche Antonio Cassano che la scorsa estate aveva criticato aspramente la decisione di Agnelli di mandare via Pirlo per tornare a prendere Allegri, non è tenero contro questa Juventus irriconoscibile di inizio stagione: “A Napoli non c’è stata partita, neanche sull’1-0 iniziale per la Juve”.

SPORTEVAI | 14-09-2021 09:07