Amichevole a Coverciano, Belotti e Chiesa scatenati: una tripletta a testa

Finora hanno trovato pochissimo spazio ma Andrea Belotti e Federico Chiesa scalpitano. I due infatti sono stati grandi protagonisti dell’amichevole giocata giovedì pomeriggio a Coverciano dall’Italia.

A scendere in campo, ovviamente, sono stati i giocatori non utilizzati contro la Svizzera. Avversaria la Primavera della Cremonese, a cui si sono aggiunti Sirigu e Raspadori nel primo minitempo da 25 minuti e lo stesso Sirigu, Bernardeschi e Belotti nel secondo.

Come detto proprio Belotti è stato il mattatore della partita segnando ben tre goal, così come lo juventino Chiesa. Una candidatura forte per una maglia da titolare contro il Galles, quando Mancini dovrebbe adottare un robusto turnover in vista degli ottavi di finale.

Alla partitella, oltre agli infortunati Chiellini e Florenzi, non ha preso parte neppure Acerbi che di fatto ha giocato gran parte della partita contro la Svizzera al posto del capitano.

L’amichevole è terminata sul risultato di 9-1, gli altri goal azzurri sono stati firmati da Pessina (autore di una doppietta) e Bernardeschi, mentre per la Cremonese è andato a segno Lauciello.

OMNISPORT | 17-06-2021 22:49