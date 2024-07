Appello a Spagna: vendicatevi dei turisti inglesi che si ubriacano e sporcano da voi in vacanza

Tutto pronto per la finale dell'Europeo tra iberici e inglesi, gli scozzesi da questo punto di vista hanno già deciso da quale parte schierarsi

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Quando si arriva in finale di un Europeo le si prova tutte nel tentativo di motivare i propri giocatori. Stavolta l’appello alla Spagna arriva addirittura dalla Scozia, evidentemente poco desiderosa di veder trionfare i cugini dell’Inghilterra. Il quotidiano nazionalista scozzese The National è stato protagonista di una controversa copertina nella quale ha chiesto ai giocatori della Roja di vendicarsi del fatto che gli inglesi “Vanno in pensione nelle vostre città e spazzano via i vostri servizi pubblici“.

Spagna-Inghilterra accende la Scozia

Finale Spagna-Inghilterra. Per la prima volta nella storia le due formazioni si affrontano con l’obiettivo di vincere un titolo. Inevitabilmente c’è chi fa il tifo per una o per l’altra, perché magari la propria nazionale non si è neanche qualificata per il torneo oppure è stata eliminata anzitempo come nel caso della Scozia. Ebbene, non si pone neanche il dubbio sul definire da che parte stiano gli scozzesi. Certamente contro la Nazionale dei Tre Leoni per cui farebbero di tutto pur di non vederla vincere.

La richiesta del quotidiano nazionalista The National

E insomma vatti a fidare dei vicini di casa. Specialmente se questi non si sentono parte del Regno Unito che sulla carta li accomuna. Fa discutere comunque la copertina del quotidiano The National che scrive: “L’ora della vendetta. Ogni anno riempiono le vostre spiagge, bevono tutta la vostra birra. Fanno confusione nei tuoi posti e mangiano cibi fritti a colazione invece del tuo meraviglioso cibo. Si ritirano nelle vostre città e spazzano via i vostri servizi pubblici. Il nostro messaggio alla Spagna, salvaci dalla vittoria inglese. “Non si preoccupano nemmeno di imparare la lingua“.

L’immagine di Rodri che colpisce un inglese

Anche tre anni fa, per la cronaca, gli scozzesi nella stragrande maggioranza tifarono Italia. Tutto pur di non veder vincere all’Inghilterra il suo primo Europeo. Peraltro nell’accorato appello del The National anche l’immagine selezionata è piuttosto eloquente. E’ stato infatti raffigurato Rodri che colpisce un inglese sovrappeso come se fosse una palla, con la faccia rossa, gli occhiali e il tipico cappello che si può vedere sulle spiagge spagnole. Messaggio chiaro rivolto a De La Fuente e i suoi ragazzi: battete Bellingham e compagni.