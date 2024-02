Arbitri: Rocchi scommette ancora su Di Bello alla Juve, Maresca per Lazio-Bologna

Tutte le designazioni della 25esima giornata di A: nuova chance per Piccinini che dirigerà Inter-Salernitana, Sacchi per Napoli-Genoa, Giua alla Roma

14-02-2024 12:33

Si gioca molto il designatore Rocchi con le scelte fatte per la 25esima giornata di serie A. Riabilitati diversi arbitri in castigo ma la scommessa più forte è riproporre Di Bello, che sta vivendo una stagione deludente, nella gara della Juventus – contro il Verona al Bentegodi – dopo i disastri che l’arbitro brindisino fece in Juve-Bologna.

Di Bello arbitra Verona-Juventus

Una scommessa quella del designatore, che continua a dare fiducia a Di Bello anche se ha blindato la squadra arbitrale con la presenza in Verona-Juventus di Guida (perfetto in Roma-Inter) al Var e Doveri (un po’ insicuro in Milan-Napoli) all’Avar. Di Bello non aveva convinto neanche in Cagliari-Lazio ed è reduce da prove insufficienti, su tutte quella proprio con la Juve nella gara col Bologna.

Maresca torna per un big-match

Dopo l’ottima prova nel derby d’Italia tra Inter e Juve e una giornata di turnover si rivede il napoletano Maresca, cui è stato affidato il big-match di giornata all’Olimpico con Lazio-Bologna.

Piccinini riabilitato: arbitrerà Inter-Salernitana

Sorprende anche la decisione di spedire Piccinini – che era stato fermato dopo essere stato bocciato in Napoli-Verona – ad arbitrare la capolista anche se Inter-Salernitana è gara di terza fascia.

Abisso torna in serie B ma solo al Var, si rivede Nasca

Non ha convinto Abisso in Juve-Udinese e il fischietto siciliano è stato di nuovo retrocesso in B e solo al Var per Sampdoria-Brescia. Si rivede al Var Nasca, che dopo i pasticci di Inter-Verona era stato fermato, ma andrà solo in B per Lecco-Cosenza

Sacchi per Napoli-Genoa

Conferme per Colombo, che continua ad essere preferito settimana dopo settimana (dirigerà Monza-Milan) mentre fa discutere anche la scelta di Sacchi (in castigo al Var due turni fa dopo gli errori in Udinese-Lazio) per Napoli-Genoa. Chiudono il quadro Ayroldi per Torino-Lecce, Prontera per Atalanta-Sassuolo, Pairetto per Empoli-Fiorentina, Mariani per Udinese-Cagliari e Giua per Frosinone-Roma.