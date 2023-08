Arbitro Taylor, dopo Mourinho nuova bufera: la veemente protesta dei tifosi di Chelsea e Liverpool

I tifosi di Chelsea e Liverpool alzano la voce per far togliere alla Federazione inglese la direzione del big match della prima giornata di Premier League al fischietto che mandò su tutte le furie Mourinho

11-08-2023 14:50

Anthony Taylor finisce ancora una volta nell’occhio del ciclone. Il fischietto che fece letteralmente infuriare José Mourinho e la Roma per la sua direzione nella finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia, è oggi al centro delle proteste dei tifosi di Chelsea e Liverpool, che hanno deciso di ribellarsi alla sua designazione per il big match della prima giornata di Premier League.

Premier League al via: subito il big match Chelsea-Liverpool

Questa sera alle 21 si apre ufficialmente la Premier League 2023-2024. Il match inaugurale metterà i campioni in carica del Manchester City alla prova in casa del Burnley. I fari sono, però, tutti puntati sull’attesissimo big match di giornata, che domenica pomeriggio vedrà il Chelsea di Maurizio Pochettino ospitare il Liverpool di Jürgen Klopp.

Tifosi di Chelsea a Liverpool contro Taylor

Come se la carne al fuoco non fosse già abbastanza, con le formazioni che non riescono a superarsi da ben sei confronti consecutivi, le due tifoserie hanno infiammato questi giorni di vigilia decidendo di far sentire la propria voce con la Federazione inglese per protestare contro la designazione di Anthony Taylor.

La protesta è corsa velocemente sui social e ha visto le due tifoserie unite per una volta sotto una stessa motivazione: non vedere il direttore inglese fischiare a Stamford Bridge.

Tifosi Chelsea, 160mila firme contro Taylor

Con molta probabilità, le proteste rimarranno inascoltate e, con buona pace dei tifosi, Taylor sarà regolarmente in campo. Anche perché, non è la prima volta che il classe ’78 finisce nella bufera in Premier League. Oltre alla disastrosa prova a Budapest per Siviglia-Roma, infatti, la scorsa stagione, Taylor attirò le ire dei tifosi del Chelsea.

Dopo gli errori nel 4-4 contro il Tottenham, infatti, i supporters dei Blues raccolsero qualcosa come oltre 160mila firme per non vederlo più arbitrare una gara della loro squadra.

Chelsea, la rivelazione di Tuchel su Taylor

Una protesta inascoltata dalla Federazione d’Oltremanica, ma a cui l’allora tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, diede seguito con le proprie dichiarazioni in sala stampa: “Taylor? Vi posso assicurare che non sono solo i tifosi a pensarla così… la pensa così tutto lo spogliatoio“.

Il difficile rapporto tra Taylor e Klopp

Rapporto non certo idilliaco nemmeno con i Reds che nella scorsa stagione hanno visto Klopp venire espulso da Taylor in ben due occasioni: contro il Manchester City e contro il Brentford. Insomma, per il direttore di gara inglese domenica si prospetta un compito non da poco in quel di Londra. Un banco di prova importante, che lo porterà a dover gestire al meglio una bella dose aggiuntiva di pressione in un ambiente che si prospetta incandescente.