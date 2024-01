Atalanta-Udinese, moviola: l’abbaglio di Piccinini grazia i bergamaschi

La prova dell’arbitro al Gewiss Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto di Forlì ha ammonito tre giocatori ed ha espulso il vice di Cioffi

28-01-2024 05:40

Lasciato in panchina nello scorso turno di campionato dopo qualche incertezza in Juventus-Sassuolo Piccinini è tornato ad arbitrare in A, designato per Atalanta-Udinese. Giovane ma già con diverse partite importanti alle spalle il fischietto di Forlì è al settimo match nella massima categoria ma come se l’è cavata ieri al Gewiss Stadium?

I precedenti di Piccinini con Atalanta e Udinese

Erano sette i precedenti dei bianconeri con l’arbitro classe 1983, per un totale di due vittorie, quattro pareggi ed una sconfitta. L’ultima volta che l’Udinese aveva incrociato Piccinini è stata in occasione del pareggio per 1-1 contro lo Spezia l’8 novembre del 2022. Nove invece i precedenti del fischietto di Forlì con l’Atalanta, per un totale di cinque vittorie e quattro sconfitte.

Piccinini ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Trinchieri, con 1uarto uomo Pezzuto, al Var Di Paolo e all’Avar Marini l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Kristensen (U), Pasalic (A), Ederson (A). Espulso al76′ Bacci (allenatore in 2a Udinese) per proteste. Recupero; 1’+3′;

Atalanta-Udinese, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 76’ dubbi sull’ammonizione comminata da Piccinini a Mario Pasalic, intervenuto con la gamba troppo alta sulla caviglia di Ferreira. L’episodio non è stato rivisto al VAR, ma il giallo sembra una punizione poco severa. L’intervento era passabile di espulsione in Atalanta-Udinese.