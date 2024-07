Atletica leggera, tutte le specialità olimpiche: tutto quello che c’è da sapere sullo sport più antico dei Giochi

Salti, lanci, corse e discipline multiple: l’atletica sarà la regina anche ai Giochi di Parigi 2024. Tutto quello che c’è da sapere e le ultime specialità inserite in programma

Dire atletica vuol dire Olimpiadi. Da sempre l’atletica leggera è associata alla manifestazione a cinque cerchi ed è considerato lo sport più antico mai documentato che ha fato la sua apparizione ai Giochi sin dalla loro nascita nel 1896. Anche a Parigi avrà un ruolo di primo piano, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le competizioni in pista

La prima distinzione che c’è da fare è tra le competizioni che avvengono in pista (o più in generale all’interno dello stadio) e quelle che vengono disputate fuori dall’impianto che ospita i Giochi e per le strade della città. In pista le specialità comprendono le gare di corsa di media e lunga distanza, le gare a ostacoli e le staffette maschili e femminili. Le gare in pista devono avvenire su un ovale di 400 metri composto da due rettilinei e due curve.

All’interno dello stadio si svolgono anche le discipline nell’area di salto (salto in alto e salto con l’asta) e quella nella fossa dei salti (triplo e lungo). A completare il programma le discipline che avvengono nel “cerchio di lancio” (getto del peso, del disco e del martello) e nella pista del giavellotto.

Le competizioni fuori dallo Stadio

Esistono anche discipline che per la loro natura e la loro durata non possono essere ospitate completamente all’interno dello stadio come la maratona e le gare di marcia che vedono gran parte del loro svolgimento su un circuito cittadino e solo la parte conclusiva con l’arrivo all’interno dello stadio.

Le discipline multiple

Tra le competizioni più affascinanti anche se da un punto di vista televisivo meno facili da seguire ci sono le prove multiple: si tratta del decathlon per gli uomini e dell’eptathlon per le donne. Gli uomini si cimentano in dieci specialità diverse (100 metri piani, salto in lungo, getto del peso, salto in alto, 400 metri piani, 110 metri ostacoli, lancio del disco, salto con l’asta, lancio del giavellotto e 1500 metri piani) con le prestazioni che vengono trasformate in punti; mentre le donne competono in 7 discipline (100 metri ostacolo, salto in alto, getto del peso, 200 metri piani, salto in lungo, lancio del giavellotto, 800 metri piani).

Le discipline più recenti

Il programma olimpico dell’atletica si è andato espandendo sempre più nel corso del tempo quando alcune discipline che prima non venivano disputate sono state inserite nel programma. Un momento di svolta è avvenuto alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 quando all’interno del programma sono stati introdotti il lancio del martello e il salto con l’asta femminile che fino a quel momento non facevano parte delle discipline olimpiche.

Parigi 2024: tutte le specialità dell’atletica

Sprint:

100 metri maschile e femminile

e 200 metri maschile e femminile

400 metri maschile e femminile

Ostacoli e siepi:

110 metri ostacoli maschile

100 metri ostacoli femminile

400 metri ostacoli maschile e femminile

3000 siepi maschile e femminile

Mezzofondo:

800 metri maschile e femminile

1500 metri maschile e femminile

5000 metri maschile e femminile

10000 metri maschile e femminile

Fondo:

Maratona

Marcia 20 km maschile e femminile

Salti:

Salto in alto maschile e femminile

Salto con l’asta maschile e femminile

Salto in lungo maschile e femminile

Salto triplo maschile e femminile

Lanci:

Getto del peso maschile e femminile

Lancio del disco maschile e femminile

Lancio del martello maschile e femminile

Lancio del giavellotto maschile e femminile

Discipline multiple:

Decathlon maschile

Eptathlon femminile

Staffette: