Barcellona-Inter. La quaresima è finita, è tornato il vero Lautaro: tifosi in fermento

13-10-2022 10:47

Serve una prova super di Lautaro Martinez per puntare all’impresa a Barcellona. La litania degli ultimi giorni prima del match dell’Inter al Camp Nou ha trovato prontamente risposta con l’attaccante argentino che ha sfoderato una super prestazione che per poco non consentiva ai nerazzurri di tornare dalla Spagna con tre punti e la qualificazione in tasca.

Inter, a Barcellona fine dell’astinenza per Lautaro

Inutile nascondersi, i pochi gol di Lautaro Martinez in questa prima fase di campionato sono suonati come un campanello d’allarme in casa Inter. Dopo una partenza fulminante con tre gol e 1 assist nelle prime quattro partite, l’argentino si è quasi completamente fermato complice anche l’assenza di Romelu Lukaku, il suo partner preferito. Senza il belga e prima del Barcellona, per l’argentino è arrivato un solo gol in 9 partite. Ieri sera però El Toro ha messo le statistiche da parte e stavolta in compagnia di Edin Dzeko è esploso davanti al pubblico blaugrana.

Lautaro Martinez: grande con le grandi

Su una cosa si può contare e non è qualcosa di poco conto. Quando il palcoscenico è importante, Lautaro Martinez fa salire di un livello il suo gioco e sfodera prestazioni da urlo. Quella contro il Barcellona non è la prima volta che l’attaccante argentino dimostra di poter alzare il suo livello di gioco sui palcoscenici più importanti. Lo ha fatto anche in passato ad Anfield Road ed al Santiago Bernabeu.

Lautaro show: i tifosi sono in fermento

La splendida prestazione di Lautaro Martinez in Barcellona-Inter risuona forte anche sui social. I fan nerazzurri si stringono ancora una volta intorno all’attaccante di Bahia Blanca che può diventare l’arma in più per provare la rimonta anche in campionato. “Ci sono quelli che nelle partite importanti se la fanno sotto e poi c’è Lautaro”, scrive Football And Dreams. Mentre Andrea scrive: “Devo star qui a leggere gente che continua a criticarlo nonostante il lavoro che fa in ogni partita. Pazzesco”. Mentre Roberto guarda già al futuro: “Un Lautaro così punta al mondiale, speriamo continui a restare sveglio e vigile come ieri sera. Ci può portare lontano se continua così”.

Gli elogi per l’attaccante dell’Inter sono infiniti: “Il secondo tempo di Lautaro Martinez è da far rivedere in loop nelle scuole calcio. Immenso”, commenta Sponda Nerazzurra. E ancora: “Ha giocato un secondo tempo clamoroso. Pensate dovesse giocare con questa costanza anche in campionato. Il livello si alzerebbe tantissimo”. E Il Tommi aspetta anche Lukaku: “Lautaro è un giocatore sempre più clamoroso, al fianco di un bomber da 25 gol vinceremmo il campionato a mani basse”.