Benfica-Bologna, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Il Bologna è atteso in casa del Benfica per il sesto appuntamento della fase a girone unico di Champions: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Dopo aver segnato il primo gol in Champions League (quello di Lucumì nel ko per 2-1 contro il Lille), il Bologna va alla ricerca della prima vittoria nella competizione: ci riproverà stasera in casa del Benfica, nel sesto appuntamento della Phase League. Di seguito tutte le informazioni sulle probabili formazioni, sull’arbitro dell’incontro e su come seguire la diretta TV e streaming.

Champions: Benfica-Bologna, quando si gioca

Allo stadio Da Luz (ore 21), il Bologna ancora a secco di vittorie in Champions League e con un solo punto conquistato nei precedenti 5 incontri (4 sconfitte di fila dopo lo 0-0 all’esordio contro lo Shakhtar), va a far visita al Benfica, che con 9 punti – frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte – staziona a centro classifica, con l’obiettivo di puntare alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Servirà un’impresa, invece, alla squadra di Vincenzo Italiano per agguantare i playoff: nelle ultime due uscite di Champions, in programma a gennaio 2025, i rossoblù se la vedranno contro il Borussia Dortmund, al Dall’Ara (21 gennaio), e torneranno a Lisbona, per l’ultimo atto della Phase League, contro lo Sporting (29 gennaio).

Partita: Benfica-Bologna

Dove: Da Luz, Lisbona

Quando: mercoledì 11 dicembre 2024

Orario: 21:00

Diretta Tv: Sky Sport Arena, Sky Sport 253

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Benfica-Bologna in tv

La gara Benfica-Bologna, in programma questa sera alle ore 21, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, che detiene i diritti per la trasmissione di 185 partite su 203 in esclusiva della Champions League 2024/25 (le restanti 18 gare sono un’esclusiva di Amazon Prime, che non trasmetterà questo match).

Chi volesse seguire live la sfida degli emiliani, dovrà sintonizzarsi su Sky Sport Arena o Sky Sport 253, canali che trasmetteranno in tempo reale l’incontro.

Benfica-Bologna in streaming

Per quanti, invece, volessero connettersi da mobile o da un device e godersi la Champions League e la partita in programma stasera a partire dalle 21, potranno farlo connettendosi a NOW.

Questa sera sarà la volta del Bologna, impegnata fuori casa contro il Benfica esclusiva Sky che, oltre alla diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, sarà visibile per gli abbonati in streaming sulla piattaforma digitale NOW.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions in tv e streaming!

Le probabili formazioni

Per la sfida contro il Benfica, Italiano è costretto a rimescolare le carte sulle corsie esterne di difesa: Posch dovrebbe giocare titolare sulla corsia destra, con il dirottamento di Holm sulla fascia opposta, considerate le assenze di Lykogiannis e Miranda (oltre a quelle di Aebischer, Cambiaghi, El Azzouzi e Orsolini mentre Karlsson, De Silvestri e Dominguez sono fuori lista).

A centrocampo conferma per Freuler e Pobega, mentre Iling-Junior e Odgaard – favoriti su Ferguson e Fabbian – accompagneranno Ndoye alle spalle di Dallinga, scivolato nelle gerarchie di Italiano, ma in vantaggio su un Castro in ottima forma, che partirebbe dalla panchina.

Il Benfica risponderà con il 4-3-3. Recuperato Kocku in mediana, Lage punterà sui suoi uomini migliori, tra cui l’ex bianconero Angel Di Maria nel tridente d’attacco con Pavlidis e l’altro turco Akturkoglu. In difesa Otamendi e Araujo.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. A disp.: Soares, Gomes, A.Silva, Beste, Kaboré, Barreiro, Prestianni, Cabral, Amdouni, Rollheiser. Allenatore: Lage.

Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. A disp.: Soares, Gomes, A.Silva, Beste, Kaboré, Barreiro, Prestianni, Cabral, Amdouni, Rollheiser. Allenatore: Lage. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Holm; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Iling-Junior; Dallinga. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Casale, Corazza, Erlic, Fabbian, Ferguson, Moro, Urbanski, Castro. Allenatore: Italiano.

L’arbitro del match

Per Benfica-Bologna è stata designata una quaterna arbitrale tutta rumena. L’arbitro è il 42enne Radu Petrescu di Bucarest, coadiuvato dagli assistenti Ghinguleac e Grigoriu. Quarto uomo Birsan. Al Var l’olandese Van Boekel, Avar lo sloveno Borosak.

Non ci sono precedenti tra il Bologna e Petrescu, che ha già diretto il Benfica il 26 novembre del 2020, in un match della fase a gironi di Europa League contro il Rangers Glasgow: terminò 2-2. Per Petrescu sarà la sesta gara diretta in Champions League.