Nazionale, Bonucci vuole Euro 2024, il giudizio su Yildiz e Cristiano Ronaldo: "Scudetto? Juve favorita"

L'ex difensore bianconero non abbandona il sogno Euro 2024 e torna a parlare di Juventus, sbilanciandosi sulla corsa Scudetto con l'Inter e sul futuro di Kenan Yildiz

24-01-2024 14:15

Torna a parlare, e a far parlare, Leonardo Bonucci, che dalla Turchia, dove ha appena iniziato la nuova avventura con la maglia del Fenerbahce, invia messaggi importanti al ct della Nazionale, Luciano Spalletti, candidandosi per una convocazione a Euro 2024, ed esprime il proprio giudizio sulla corsa Scudetto Juventus-Inter, su Cristiano Ronaldo e Kenan Yildiz. Dichiarazioni che scatenano anche i commenti dei tifosi sui social.

Bonucci, obiettivo Euro 2024

Il grande ex, Leonardo Bonucci, torna a parlare di Juventus e di Nazionale. Intervistato dall’agenzia di stampa turca Anadolu il nuovo difensore del Fenerbahce spiega: “Lavoriamo per vincere il campionato, venire qui è stata la scelta migliore per me, il campionato è bello e di alta qualità. Ho accettato perché durante gli incontri ho percepito quanto tutti mi volessero e questo è stato molto importante per me”.

Il pensiero va, poi, inevitabilmente all’Europeo che si disputerà in Germania la prossima estate, una manifestazione a cui Bonucci non vuole assolutamente rinunciare: “Il mio obiettivo è esserci. Ho incontrato Spalletti prima di venire qui… Non sarà un torneo facile perché ci sono nazionali forti, ma noi siamo i campioni e andremo lì a difendere il titolo. Voglio esserci e darò il massimo quando sarò lì“.

Ronaldo e la Juve favorita nella corsa Scudetto

Passando all’universo Juve, Bonucci ricorda Cristiano Ronaldo: “È una grande persona e un grande giocatore, uno dei migliori al mondo, con Messi. Per me è stato un onore giocare con lui, è innamorato del suo lavoro, lavora tanto e ama le sfide. Certo, Italia, Inghilterra e Spagna hanno campionato importanti, ma neanche questo e quello Arabo in cui gioca CR7 sono semplici. Rispetto le sue scelte e la sua carriera“.

Sulla corsa Scudetto in Serie A, il centrale dice Juve: “Quella con l’Inter è una rivalità simile a quella che c’è qui tra noi e il Galatasaray. Penso, però, che la Juventus potrebbe essere un po’ più avvantaggiata rispetto all’Inter. Il motivo è, ovviamente, perché i nerazzurri hanno anche la Champions League, ma credo che il duello andrà avanti fino all’ultima gara”.

Bonucci incorona Yildiz

Infine, Bonucci rivela il proprio giudizio su Kenan Yildiz, sempre più centrale nel progetto di Massimiliano Allegri, vista la contemporanea condizione non ottimale di Federico Chiesa: “Credo che Yildiz sia un giocatore molto importante per la Juve e per la Nazionale turca. Ha qualità importanti, è forte e ricco di talento. Penso abbia tutto per diventare il miglior giocatore della Juventus e della Turchia“.

La reazione dei tifosi

Sui social, le parole di Bonucci sulla voglia di essere convocato per Euro 2024 scatenato i commenti dei tifosi. Qualcuno scrive: “Giocatori che vanno a chiudere o a rovinarsi la carriera, già in parabola discendente, in Turchia, Arabia, MLS o campionati simili, per esempio Bonucci e Zaniolo con che coraggio pensano di essere convocati io boh“, e ancora: “Leo metti il braccio così”, “Ancora parla?“, “Sì certo…come magazziniere!!!!…”, “Ma bastaaaa“, “Non aveva smesso?”.