Pagelle di Cagliari-Inter 0-3: Barella ispira, Bastoni e Lautaro insaccano. Calha chiude dal dischetto. Fischi per i rossoblù

I top e flop di Cagliari-Inter, valevole per la 18a giornata di Serie A: i nerazzurri volano nel secondo tempo. Poco da salvare tra le fila dei rossoblù.

Dopo un primo tempo noioso e a ritmi bassi, l’Inter si accende e liquida la pratica Cagliari con le reti di Bastoni, Lautaro Martinez e infine Calhanoglu su calcio di rigore. I nerazzurri si avvicinano così, con altri tre punti, alla Supercoppa d’Arabia lanciando un messaggio a tutte le rivali al netto del valore di un avversario rivelatosi assai modesto. A tal proposito per i rossoblù è la quarta sconfitta consecutiva con una classifica che si aggrava ulteriormente.

Le scelte di Nicola e Inzaghi

Il Cagliari è in crisi, reduce da tre sconfitte consecutive. L’arrivo all’Unipol Domus dei campioni d’Italia dell’Inter non è certamente una bella notizia per Davide Nicola. Il tecnico piemontese, per fronteggiare la situazione si affida al 4-4-1-1 con Gaetano a supporto di Piccoli e tutti i terzini in campo. Per quanto riguarda i nerazzurri la formazione è quella titolare, considerate le indisponibilità. Nessun calcolo da parte di Simone Inzaghi nonostante sia imminente la partenza per la Supercoppa.

Inter sotto ritmo, il Cagliari controlla agevolmente

Nella prima frazione di gioco il Cagliari contiene senza particolari affanni le iniziative dell’Inter. I nerazzurri giocano sotto ritmo, creano un paio di palle gol ben sventate da Scuffet. In più Lautaro Martinez è in versione Cesar Prates ai tempi di Mai Dire Gol e si divora un’occasione a porta vuota. I rossoblù, dal canto loro, provano a incidere in contropiede mantenendo sempre un occhio alle possibili contro-ripartenze dell’Inter. Vanno via così 45 minuti di calcio piuttosto incompiuti.

Barella accende i nerazzurri ma i gol sono di Bastoni e Lautaro

Ad inizio ripresa da un’intuizione di Barella nasce il gol del vantaggio dell’Inter. Lo segna Bastoni con un colpo di testa di precisione millimetrica sul quale nulla può Scuffet. Sempre Barella confeziona la rete del raddoppio: il pallone messo in mezzo viene spinto in porta da Lautaro che si riscatta dall’errore del primo tempo. Wieteska fa fallo di mano in area, aggravando la posizione dei suoi. Dal dischetto va Calhanoglu che è come una sentenza. I nerazzurri volano in Supercoppa in grande spolvero.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6,5 Nessuna parata da segnalare, soltanto un’uscita che però risulta determinante su Piccoli.

Bisseck 6 Una sola volta si perde Piccoli e poteva finire male. Si mette comunque in risalto per un paio di chiusure di livello.

De Vrij 6 L'olandese è in forma, fino a qualche mese fa era ai margini del gruppo ma ha resistito fino a diventare pedina preziosa.

Bastoni 7 Più complicata del previsto data la verve di Zortea. Alla fine, comunque, il 25enne lombardo porta a casa il compito e sblocca l'incontro con un colpo di testa di precisione assoluta.

Dumfries 6 La cosa migliore la fa in fase difensiva con un ripiegamento dai tempi perfetti. Davanti non fa comunque mancare il suo consueto apporto.

Barella 7 Spicca nel contesto per l'intensità che ci mette, sopra la media generale. E' l'uomo che ci prova più di tutti oltre ad essere colui che serve la palla d'oro dell'1-0 a Bastoni e pure quella del 2-0 a Lautaro. (Dal 74′ Zielinski ng )

Calhanoglu 6,5 Dal suo piede un paio di opportunità arrivano. Una è quella clamorosa sprecata da Lautaro. Poi dal dischetto si conferma implacabile. (Dall'80' Asllani ng )

Mkhitaryan 6 L'armeno non ha la determinazione dei tempi migliori. Fa comunque il suo. (Dall'82' Frattesi ng )

Dimarco 6 Gioca in costante proiezione offensiva fungendo da regista allargato. (Dal 73′ Carlos Augusto ng )

Lautaro Martinez 6,5 Sbaglia un gol clamoroso nel primo tempo, poi si riscatta con la spaccata che vale lo 0-2. A livello di prestazione, per la verità, era stato convincente anche prima lavorando al servizio della squadra.

Sbaglia un gol clamoroso nel primo tempo, poi si riscatta con la spaccata che vale lo 0-2. A livello di prestazione, per la verità, era stato convincente anche prima lavorando al servizio della squadra. Thuram 6 Spaventa subito il Cagliari con un paio di conclusioni impegnando Scuffet. Svaria sul fronte offensivo alla ricerca della posizione per far male ma stavolta non la trova. (Dall’81’ Taremi ng)

I top e flop del Cagliari

Scuffet 6,5 Costretto a lavorare risponde bene ogni qual volta è chiamato in causa.

Adopo 6 L'ultimo a mollare.

‘ultimo a mollare. Zortea 6 Nel Cagliari del primo tempo è l’uomo che avvia i contropiedi mettendo in difficoltà Bastoni.

Nel Cagliari del primo tempo è l’uomo che avvia i contropiedi mettendo in difficoltà Bastoni. Makoumbou 5,5 Bene nella fase iniziale del match, poi crolla insieme al resto della squadra. E’ lui a tenere in gioco Lautaro sul 2-0.

Bene nella fase iniziale del match, poi crolla insieme al resto della squadra. E’ lui a tenere in gioco Lautaro sul 2-0. Piccoli 5,5 Non cattivo come dovrebbe essere un bomber d’area di rigore. Arriva in ritardo su un paio di cross invitanti.

Non cattivo come dovrebbe essere un bomber d’area di rigore. Arriva in ritardo su un paio di cross invitanti. Gaetano 5 Tra i problemi di Piccoli c’è anche la scarsa assistenza del suo partner, poco dentro la manovra sarda.

