Cagliari-Milan, moviola: i due rigori reclamati dai sardi e il fuorigioco sull’1-2

La prova dell’arbitro La Penna di Roma analizzata ai raggi X: diversi gli episodi dubbi ma nessuno svarione nonostante le proteste dei padroni di casa

28-09-2023 06:14

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Rocchi l’ha tenuto nascosto per le prime giornate di campionato, designandolo prima di ieri solo in Verona-Bologna alla IV giornata di campionato, ma Federico La Penna, l’arbitro di Cagliari-Milan di ieri, è di provata esperienza con 10 stagioni in A e 57 gare alle spalle. Come se l’è cavata ieri il fischietto romano in Sardegna?

Clicca qui per rivedere gli highlights di Cagliari-Milan

Cagliari-Milan, i precedenti dell’arbitro con le due squadre

E’ stata la sua sesta direzione con il Milan in campo. Il bilancio sorrideva ai rossoneri, con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nei cinque precedenti. Da ricordare, che l’arbitro di Roma era il direttore di gara di quell’Atalanta-Milan terminato 5-0 nella stagione 2019-2020. La sua ultima gara con i rossoneri, invece, è stata Milan-Salernitana dello scorso 13 marzo.

Nove invece le gare del Cagliari dirette da La Penna. L’arbitro classe 1983 della sezione di Roma ha un bilancio negativo per i rossoblù che avevano perso 4 volte sotto la sua supervisione. Soltanto 3 le vittorie. L’ultimo match diretto con i sardi era stato Cagliari-Ternana, del 30 aprile 2023 vinto per 2-1.

La Penna ha ammonito 4 giocatori

Assistito da Imperiale e C.Rossi, con Colombo IV uomo, Irrati al Var e Paganessi all’Avar in Cagliari-Milan l’arbitro La Penna ha ammonito quattro giocatori, di cui uno della squadra di Pioli: 42’ Wieteska, 48’ Loftus-Cheek, 53’ Zappa, 79’ Oristanio. Recupero tempo: 2’ 1T, 5’ 2T.

Cagliari-Milan, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 1′ il Milan protesta per un rigore dopo un contatto tra Chukwueze e Chatdiakos. La Penna lascia proseguire dopo il contrasto lieve. Al 5’ sono i sardi a protestare dopo una caduta in area di Luvumbo a seguito di un contatto con Tomori ma il difensore del Milan non tocca l’avversario. Regolari tutti i gol, non c’è fuorigioco neanche sul 2-1 quando Wieteska tiene in gioco Tomori sul corner dalla destra: 2-1 del Milan regolare.

Al 52’ Altro duello tra Tomori e Luvumbo, stavolta sulla linea di fondo in area rossonera: l’attaccante del Cagliari reclama un fallo, ma per La Penna è tutto regolare.