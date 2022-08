Ultimo aggiornamento 21-08-2022 08:44

Juventus: c'è la chiave per Paredes, ultima chiamata per Depay Max Allegri, ha bisogno di risorse per poter affrontare i tanti impegni che attendono la Vecchia Signora. Di fatto, è arrivato il momento decisivo per le trattative con Memphis Depay e Leandro Paredes Juventus, ultima chiamata per Depay : ora o mai più. Juventus , Zakaria sacrificato per avere Paredes. Juventus , Zakaria sacrificato per avere Paredes. Ormai non ci sono più dubbi : Leandro Paredes è considerato l'uomo giusto per il centrocampo di Max Allegri. Leggi l'articolo 08:26

Cosa è successo ieri sabato 20 agosto 2022

Calciomercato Fiorentina: caccia al difensore last minute, ecco i nomi. Como, non solo Fabregas: l'ultima suggestione è Loris Karius. Mercato: il Verona prende Cabal. La Sampdoria cerca un sostituto di De Luca: si pensa a Defrel. Manchester United-Chelsea: al lavoro per lo scambio Maguire-Pulisic. Nagelsmann al veleno su Mendes: "Prende il 10% dello stipendio di Ronaldo". Milan: Kalulu vorrebbe rinnovare a cifre importanti. Cagliari, pronta l'alternativa a Barreca: Jeahze dell'Hammarby. Leicester, ufficiale il rinnovo di Vardy. Lecce, colpo clamoroso: Umtiti è vicinissimo. Clamoroso a Verona, Djuric può già andar via: piace allo Spezia. Sassuolo, parte l'operazione terzino: l'idea è Braian Aguirre. Roma: Felix alla Cremonese sblocca Belotti in attesa. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Depay, Navas e Acerbi. Fiorentina: il Verona apre all'addio di Barak. Juventus, Paredes a tutti i costi: addio illustre a centrocampo. Juve, il nuovo piano per Paredes manda su tutte le furie i tifosi. Parma: preso lo svincolato Ansaldi. Bologna: in arrivo il rinnovo per Schouten. Inter: Skriniar resta ma i tifosi sono incontentabili, scoppia nuova bufera. L'Inter chiude il mercato con due colpi: ora tocca a Inzaghi.