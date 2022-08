Ultimo aggiornamento 27-08-2022 01:57

Cosa è successo ieri venerdì 26 agosto 2022

Monza, Stroppa: "Non temo l'esonero, mi serve tempo". Galtier: "Paredes e Navas sono del PSG. Non ho commenti su Skriniar". Fiorentina: sondati tre profili per la difesa. Dopo Juve-Bremer l'Inter subisce un altro sorpasso: tifosi infuriati. Sampdoria, sorpasso sulla Cremonese per il prestito di Fagioli. Il Genoa pensa allo scontento Frabotta: sul terzino c'è anche il Brescia. Como, non solo il colpaccio Cutrone: arriva Faragò per la difesa. Milan: Intrigo Leao, i tifosi mettono il club spalle al muro sulla scelta da fare. Bologna: colpo Zirkzee dal Bayern Monaco. Inter, è in arrivo per Simone Inzaghi il colpo tanto desiderato. Lo scambio Ronaldo-Osimhen infiamma Napoli, la reazione dei tifosi azzurri. Calciomercato Atalanta: 17 milioni per il giovane fenomeno Hojlund. Calciomercato Bologna: arriva Zirkzee, Orsolini verso l'Espanyol. Calciomercato Como: super colpo in attacco, è fatta per Cutrone.