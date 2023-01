Ultimo aggiornamento 24-01-2023 11:02

Torino, il West Ham rivorrebbe Vlasic dopo il rilancio di Juric Nikola Vlasic ha stregato il Torino e i suoi tifosi. Merito del rilancio studiato e messo in atto dall'allenatore connazionale Ivan Juric, ristrutturando un giocatore che al West Ham, da cui è arrivato in granata la scorsa estate, non era riuscito a esprimersi un po'per mancanza di ambientamento e un po'per indolenza. Vlasic è al Toro in prestito con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni : il suo destino al Toro, è chiaro. Approfondimento 10:48

Roma, Zaniolo ha la valigia in mano: 2 piste, ma Tiago Pinto dice no Nicolò Zaniolo continua ad avere la valigia in mano, ma non sa ancora se la destinazione sarà Milano oppure Londra. O se alla fine dovrà disfare i bagagli e restare a Roma. Zaniolo : ieri gli agenti hanno incontrato il Milan. Zaniolo : il Tottenham di Conte offre un giocatore. Zaniolo : la Roma pensa a come sostituirlo. Zaniolo : ieri gli agenti hanno incontrato il Milan. E'notizia di ieri che gli agenti di Zaniolo hanno incontrato il Milan. Zaniolo : la Roma pensa a come sostituirlo. Leggi l'articolo 10:33

Cosa è successo ieri lunedì 23 gennaio 2023

Agente De Vrij: "Risposta in arrivo a febbraio". Skriniar-Inter, è finita: nessuna possibilità di rinnovo. Il Milan chiama Zaniolo e prepara l’offerta per la Roma. L'Everton ha esonerato Lampard. Dalla Spagna: il Real Madrid cerca di strappare Chiesa alla Juventus. Parma: via Oosterwolde, dentro Zanimacchia. Fiorentina, attenta: per Brekalo adesso c'è la Dinamo Zagrabria. Giallo Zaniolo: vuole andar via ma serve l'offerta giusta: gli scenari. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Zaniolo, Ziyech e Buchanan.