Calciomercato, Cancelo si offre a Inter e Juve: le mosse dell'agente. E i tifosi si spaccano sul clamoroso ritorno

Joao Cancelo potrebbe (il condizionale è d'obbligo) tornare in Italia. Finito ai margini del progetto del Manchester City, il portoghese è stato offerto a due ex squadre, Inter e Juventus

In questa sessione di mercato tra i vari arrivi e partenze può consumarsi un ritorno in Serie A, quello di Joao Cancelo. Pare che il giocatore portoghese desideri tornare in Italia, alla luce anche del fatto che il Barcellona non lo ha riscattato e la squadra che lo aveva mandato in Catalogna e prima ancora al Bayern Monaco, il Manchester City, non lo considera più una pedina fondamentale nei piani tattici di Guardiola. Ergo, il ramingo 30enne deve cercarsi una nuova sistemazione. E potrebbe essere all’insegna del ritorno di fiamma, non solo per quanto riguarda la A in sé ma anche per le squadre puntate dal suo entourage. Ovvero Inter e Juventus.

Cancelo, l’agente Mendes lo propone a Inter e Juventus. La richiesta del City

Società dove Cancelo aveva già militato in passato: in particolare con i nerazzurri nella stagione 2017-2018, come frutto del prestito dal Valencia, mentre in quella successiva si accasò a Torino, per poi riparare dal 2019 al City. Certi amori fanno giri (più o meno) immensi e poi ritornano, e lo sa bene l’agente del giocatore, Jorge Mendes, mente della proposta ai due club di A. Pare infatti che colui che cura gli interessi del terzino abbia proposto a Inter e Juve il suo assistito.

Ovvio, come si può intuire parlando di calciomercato trattasi di sondaggi preliminari, quindi bisogna vedere se una delle due società possa corrispondere i 25 milioni chiesti dal Manchester City per il cartellino di Cancelo. Che resta un giocatore interessante per una squadra vista la sua versatilità tra la zona della difesa e quella di centrocampo, coprendo entrambe le fasce esterne. Ma che ha il difetto di uno stipendio che per la nostra A costretta a fare matrimoni con i fichi secchi resta abbastanza proibitivo.

Cancelo potrebbe essere una buona opzione per Inter e Juve?

Problema che comunque si potrebbe ovviare con la volontà del giocatore di abbassare le pretese sull’ingaggio stagionale pur di tornare in Italia (e, possibilmente, giocare in Champions League). Se poi il City aprisse ad un eventuale prestito con diritto di riscatto, Inter e Juve potrebbero eventualmente portare a casa l’affare.

Fresco di eliminazione ad Euro 2024 con il Portogallo, Cancelo rappresenterebbe quindi una opzione da non scartare per entrambi i club. I bianconeri potrebbero essere in pole se i Citizens concedessero la possibilità del prestito come abbiamo detto poc’anzi, mentre il club passato nelle mani di Oaktree (e molto attento a far quadrare i conti) potrebbe considerare il lusitano come alternativa all’infortunato Buchanan (anche se Piero Ausilio ha parlato della volontà di prendere un mancino al posto del canadese).

I tifosi juventini si dividono. E tirano in ballo Di Lorenzo

L’affaire Cancelo, nel frattempo, spacca il web. In particolare, dalla sponda juventina l’eventuale arrivo alla corte di Thiago Motta del cavallo di ritorno genera sui social diversi commenti di segno opposto. Ivo scrive: “Ognuno ha i suoi gusti ci mancherebbe, ma lui è uno dei pochi terzini che salta l’uomo con una facilità disarmante e ti crea superiorità numerica, e poi è migliorato anche in fase difensiva, altro che Di Lorenzo!“.

Giuseppe fa eco: “Se il Napoli vuole 25 milioni per Di Lorenzo allora dico tutta la vita Cancelo”. Peppe rincara: “Magari…ne abbiamo bisogno tanto. Abbiamo sofferto come terzini negli ultimi 5 anni. Prendetelo!”. E Massimiliano: “Giocatore che mi è sempre piaciuto. La disgrazia vera è stata darlo via ai tempi più che riprenderlo ora”.

Massimo però non è d’accordo: “Ci sarà un motivo se Bayern, Manchester o Barcellona non se lo tengono”. E Alessandro si chiede: “Ma se è valido, perché nessuno lo vuole?”.