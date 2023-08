Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Morata, Lukaku, Veiga e Zapata

La fine del calciomercato si avvicina a piccoli passi. Mancano otto giorni alla fatidica data del 31 agosto ed è proprio questo il momento in cui, solitamente, le trattative si infiammano e si piazzano i colpi più sorprendenti . Chi deve liberarsi di giocatori in esubero li cede più facilmente, chi è a corto di liquidi riesce spesso a strappare stelle o stelline in prestito, mentre si moltiplicano scambi e affari creativi. Vediamo qual è il borsino delle trattative di calciomercato, aggiornato al 23 agosto: le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e altre big della serie A .

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Morata Lukaku Berardi INTER Pavard

Sanchez

Bento MILAN Broja Ekitike Kean NAPOLI Gabri Veiga Lindstrom

Bakayoko ROMA Zapata

Lukaku

Solet LAZIO Guendouzi Lloris Bonucci ATALANTA Iling Holm Hien FIORENTINA Hien Palomino Baldanzi

Juventis, clamoroso ritorno di fiamma per Morata

Nonostante il buon esordio di Vlahovic in campionato, la Juventus non molla la presa per l’attaccante. Complicato arrivare a Lukaku, c’è anche da vincere la concorrenza italiana (anche la Roma è interessata al belga) e allora Giuntoli pensa a un ritorno di fiamma: Morata. Strano il destino per l’ex ds del Napoli: era stato preso per scovare giovani talenti, sta trattando quasi esclusivamente vecchi bomber o cavalli di ritorno. Quasi del tutto tramontato, intanto l’interesse per Berardi, anche e soprattutto dopo le parole del ds del Sassuolo Carnevali.

Inter, fatta per Pavard: le ultime mosse del Milan

Anche l’Inter si muove tra mille difficoltà. I nerazzurri sono ormai a un passo dall’acquisto di Pavard: si attende solo che il Bayern trovi il sostituto del francese in difesa per completare tutte le formalità. In attacco, sempre vivo il possibile ritorno di Sanchez al posto di Correa. Capitolo Milan. Dopo l’ennesimo acquisto in altre zone del campo (ufficiale Pellegrino in difesa), il club rossonero deve sistemare solo la casella del vice Giroud (che poi potrebbe pure diventare titolare): Broja ed Ekitike i nomi più gettonati, meno probabile Kean.

Napoli e Roma: telenovele Gabri Veiga e Duvan Zapata

A Napoli il tormentone di mercato si chiama Gabri Veiga. Era tutto fatto per il gioiello del Celta e del calcio spagnolo, poi qualcosa s’è inceppato ma la trattativa è ripresa e pare di nuovo in via di definizione. C’è bisogno della cessione di Lozano, invece, per ingaggiare un’ala destra: Lindstrom o Bakayoko. La telenovela romanista ha invece come protagonista Duvan Zapata, pure al centro di discussioni infinite con l’Atalanta. In subordine l’interesse per Lukaku, mentre la Lazio punta ad altri due acquisti: il centrocampista Guendouzi e il portiere Lloris.