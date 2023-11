Juventus, chi è Kalvin Phillips: il primo colpo di Giuntoli per il mercato di gennaio

Il centrocampista Kalvin Phillips in uscita dal Manchester City ha una storia particolare e una carriera già di tutto rispetto alle spalle: la Juve è più vicina

09-11-2023 16:30

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

La Juventus pensa al futuro. Dopo essere stata costretta a rinunciare a Paul Pogba e Nicoló Fagioli, per i casi legati al doping e alle scommesse, Cristiano Giuntoli si è già rituffato sul mercato per trovare soluzioni alternative, utili al sistema di gioco e alle idee di Massimiliano Allegri.

Il secondo posto in classifica e la corsa Scudetto, con un occhio alle dirette concorrenti per la zona Champions, costringe l’area tecnica dei bianconeri ad operare in entrata sin dalla sessione di gennaio. Uno dei nomi in cima al taccuino della dirigenza della Vecchia Signora è Kalvin Phillips, centrocampista in forza al Manchester City di Pep Guardiola. Trattativa aperta.

Juve, chi è Phillips obiettivo di mercato

Padre giamaicano, madre irlandese, KalvinPhillips è presto diventato un punto di riferimento della nazionale inglese, essendo nato a Leeds il 2 dicembre 1995. Sostanza, fisicità e grinta da vendere, queste le principali caratteristiche del ragazzo cresciuto proprio nelle giovanili del Leeds United, prima di collezionare 234 presenze, 14 gol e 13 assist in prima squadra.

Personalità e leadership che hanno attirato l’attenzione di un “guru” come Pep Guardiola, che ha scelto di portarlo al Manchester City per arricchire il centrocampo dei campioni d’Inghilterra. La stagione 2022/23, però, é stata caratterizzata da luci ed ombre, con 12 apparizioni in Premier League e alcune chances in FA Cup e Champions League, senza impressionare, complice un minutaggio ridotto. La concorrenza é piuttosto folta e le gerarchie appaiono ben delineate, tanto da poter aprire nuovi scenari di mercato.

La Juventus su Kalvin Phillips: la strategia di Giuntoli

La Juventus, attenta anche alle situazioni di calciatori del calibro di De Paul, Hojbjerg e Samardzic, ha già avviato i contatti con la dirigenza del Manchester City per raccogliere informazioni su Kalvin Phillips. Nelle ultime ore, l’entourage del classe ‘95 avrebbe aperto ad una soluzione a titolo temporaneo, pur di giocare con continuità e tenersi stretta la maglia da titolare della selezione di Southgate, già qualificata al prossimo Campionato Europeo, in programma in Germania a giugno 2024.

Il City non gradisce la formula del prestito secco, a cui ha pensato inizialmente lo staff di Cristiano Giuntoli, ma l’inserimento di un’opzione di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, come la qualificazione alla Champions League o la vittoria dello Scudetto, potrebbe convincere facilmente Guardiola e la dirigenza dei Citizens. Appena 8 “gettoni” in stagione per il ragazzo di Leeds, in tutte le competizioni, e una voglia matta di rimettersi in gioco, anche in un campionato mai affrontato prima.

Dove giocherebbe Phillips nella Juve di Allegri: chi rischia il posto

Phillips è un giocatore che vanta caratteristiche ben precise e non ha bisogno di presentazioni. Al di là del curriculum, é probabilmente il calciatore più funzionale alla Juve di Massimiliano Allegri. Un talento che somiglia a Weston McKennie, per ruolo e per adattabilità. Una mezzala pura, che può giocare tranquillamente anche in un centrocampo a due.

Nel 3-5-2 disegnato dal trainer di Livorno, Phillips rappresenterebbe l’ideale sostituto di Fagioli e Miretti, con Locatelli e Rabiot a completare il reparto centrale. Il regista italiano e il gigante francese non sembrano essere in discussione in questo momento, considerando l’equilibrio trovato dalla compagine bianconera. Un’alternativa necessaria, una soluzione low-cost, un giocatore che ha fame e non ha nessuna intenzione di perdere Euro 2024. Questo, a gennaio, potrebbe essere Kalvin Phillips per una Juventus tanto ambiziosa quanto “silenziosa”.